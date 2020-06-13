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Динамо Минск - Славия 1:0. Минимальный успех команды Кучука

Беларусь
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Все по стандарту.

Динамо Минск - Славия 1:0. Минимальный успех команды Кучука
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Благодаря красавцу-голу Евгения Шикавки минское "Динамо" добилось важной победы над мозырянской "Славией".

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В составе "Динамо" удивило прежде всего появление с первых минут нападающего Кирилла Вергейчика вместо Данило. У гостей сюрпризов было больше - это и выход Потапова вместо Тымонюка в центре обороны, и появление в полузащите Кострова и Котлярова вместо ожидаемых нами Ковалевского и Василевича. Но главной неожиданностью стало первое в сезоне появление в воротах 36-летнего Николая Романюка вместо Барановского, который пропускал "между" в прошлом туре от "Немана".

Игра не была зрелищной, "Славия" уповала на активность фланговых защитников Жука и Панти, "Динамо" пыталось взять свое за счет длинных диагоналей на двух форвардов, которые "цеплялись" за мячи впереди. Собственно, именно в таком стиле хозяевам удалось открыть счет. Пас на Шикавку низом защитники прервали, затем Климович в борьбе сумел засветить "свечу" и головой сбросил на того же Шикавку. А вот Евгений с лета боковыми ножницами направил мяч в сетку. Красавец гол!

После перерыва "Славия" имела свои шансы, но никак не удавалось их реализовать. Зато у "Динамо" после появления Ивана Бахар практически не возникало проблем с опасными подходами к чужим воротам. Сам Иван чаще всего и оказывался на острие, завершая усилия партнеров ударами, правда зачастую неточными.

В концовке поединка получил шанс проявить себя и украинец Дмитрий Билоног, он вышел на замену вместо автора забитого мяча Евгения Шикавки. Тем не менее, кроме заработанного предупреждения форвард ничем не запомнился.

Динамо Минск - Славия 1:0 (1:0)

Гол: Шикавка (36)
Динамо: Плотников - Швецов, Горопевшек, Сухоцкий - Риос, Климович (Павловски 84), Олехнович, Козлов, Бручич - Вергейчик (Бахар 58), Шикавка (Билоног 76).
Славия: Романюк - Жук, Потапов (Тымонюк 46), Недашковский, Пантя - Костров - Нарх, Шевченко, Чухлей, Котляров (Слюсар 64) - Тетте (Василевич 55).
Предупреждение: Козлов (78), Билоног (86) - Костров (10)

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В статье: Динамо (Минск) чемпионат Беларуси Славия (Мозырь
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