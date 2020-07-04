БАТЭ потерпел второе поражение подряд. Вернидуб может догнать лидера

В матче 16-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ уступил "Энергетику-БГУ" 0:1. В прошлом туре борисовская команда также потерпела поражение - от минского "Динамо" со счетом 0:2.

В текущем чемпионате БАТЭ дважды проиграл одной команде по ходу кампании ("Энергетику-БГУ" - 1:3 и 0:1). В последний раз такое случалось в 2013-м году, тогда "Неман" два раза за сезон победил БАТЭ (2:1 и 1:0).

Несмотря на это поражение, БАТЭ продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков, второй "Энергетик-БГУ" отстает всего лишь на 1 пункт.

В свою очередь солигорский "Шахтер" под руководством украинского наставника Юрия Вернидуба расположился на 3 месте с 27 очками, но у "горняков" есть еще матч в запасе - завтра "Шахтер" в рамках 16-го тура сыграет против "Торпедо-БелАЗ".