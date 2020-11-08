Яремчук летом мог оказаться в Брюгге, клуб вернется за ним зимой

"Брюгге" летом интересовался украинским форвардом "Гента" Романом Яремчуком, сообщает бельгийское издание Voetbal24.

Согласно их информации, нападающий был заинтересован в переходе, однако клубам не удалось договориться.

"Гент" планирует продать Яремчука до следующего лета. Клуб предпочел бы не продавать украинца конкурентам по лиге и надеется отправить его в другой страну.

На счету Романа 6 голов в 9 матчах чемпионата Бельгии. Его соглашение с "Гентом" рассчитано до 2023 года.