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Яремчук летом мог оказаться в Брюгге, клуб вернется за ним зимой

Бельгия
(3 голосов)

Украинец может сменить команду в Бельгии

Яремчук летом мог оказаться в Брюгге, клуб вернется за ним зимой
Новина українською

"Брюгге" летом интересовался украинским форвардом "Гента" Романом Яремчуком, сообщает бельгийское издание Voetbal24.

Согласно их информации, нападающий был заинтересован в переходе, однако клубам не удалось договориться.

"Гент" планирует продать Яремчука до следующего лета. Клуб предпочел бы не продавать украинца конкурентам по лиге и надеется отправить его в другой страну.

На счету Романа 6 голов в 9 матчах чемпионата Бельгии. Его соглашение с "Гентом" рассчитано до 2023 года.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Гент (Бельгия)
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
08.11.2020 в 13:57
Зачем ему Брюгге? Ему надо либо на Апеннины, либо на Перенеи.
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+1
0
10 (Феодосия)
08.11.2020 в 13:45
Конкуренты в борьбе за выживание? Вам до Брюгге расти и расти
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0
-2


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