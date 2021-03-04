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Форвард Брюгге мог оказаться в киевском Динамо
Об этом сообщил сам футболист
Нападающий "Брюгге" Юссуф Баджи мог продолжить свою карьеру в киевском "Динамо". Об этом сообщил сам 19-летний футболист в интервью Voetbalprimeur.be.
Речь идет о тех временах, когда Баджи выступал в родном Сенегале за клуб "Каса Спортс" с 2018 по 2020-й год.
"Да, меня хотели другие клубы, не только "Брюгге". Я забивал на чемпионате мира U-20, и мог тогда перейти в разные команды. В том числе и в киевское "Динамо" Но я очень рад, что выбрал "Брюгге", - сказал Баджи.
Ряды бельгийского клуба Баджи пополнил в январе 2020 года, а в составе сборной Сенегала U-20 он выступал на молодежном чемпионате мира в Польше в мае 2019-го.
В текущем сезоне во всех турнирах за "Брюгге" футболист сыграл 27 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, что в ответном матче "Динамо" обыграло "Брюгге" и вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Также стоит отметить, что в составе бельгийского клуба играет украинец Эдуард Соболь.
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