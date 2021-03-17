Бельгия
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БеНиЛига. Клубы Бельгии единогласно поддержали создание совместного с Нидерландами чемпионата
Это вам не русские
The Sun
В Бельгии состоялась конференция клубов-участников высшего дивизиона страны - Pro Лиги.
Они единогласно выступили за создание в перспективе "БеНиЛиги" - объединенного чемпионата Бельгии и Нидерландов.
Создание БеНиЛиги должно сопровождаться экономической стабильностью для других профессиональных клубов путем создания единой национальной высшей лиги.
Она будет строиться на устойчивых правилах лицензирования и конкуренции, - убеждены клубы.
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