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БеНиЛига. Клубы Бельгии единогласно поддержали создание совместного с Нидерландами чемпионата

Бельгия
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БеНиЛига. Клубы Бельгии единогласно поддержали создание совместного с Нидерландами чемпионата

The Sun

Новина українською

В Бельгии состоялась конференция клубов-участников высшего дивизиона страны - Pro Лиги.

Они единогласно выступили за создание в перспективе "БеНиЛиги" - объединенного чемпионата Бельгии и Нидерландов.

Создание БеНиЛиги должно сопровождаться экономической стабильностью для других профессиональных клубов путем создания единой национальной высшей лиги.

Она будет строиться на устойчивых правилах лицензирования и конкуренции, - убеждены клубы.

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В статье: Чемпионат Нидерландов Чемпионат Бельгии
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