Рейтинг клубов УЕФА. Соседские войны не в пользу Украины

"Динамо" и "Шахтер" в 1/8-й финала Лиги Европы ведут противостояние с клубами, соседствующими с украинскими грандами в таблице рейтинга. "Шахтер" распределял с "Ромой" шестнадцатое место (будучи выше благодаря большему коэффициенту, набранному в последнем сезоне), но теперь опустился на семнадцатое место. С угрозой потерять еще и его, ведь "Аякс" отстает лишь на пол балла. Все это грозит для "Шахтеру" не попаданием во вторую корзину Лиги чемпионов 2021/22. По состоянию на сейчас "Шахтер" – в третьей, но все еще может измениться благодаря раскладам в национальных чемпионатах других стран. Кроме того, остаются открытыми и вопросы относительно победителей текущих Лиги чемпионов и Лиги Европы, что тоже влияет на посев клубов.

"Динамо" уступило соседу "Вильярреалу" (был впереди на один балл), отпустив его в отрыв (теперь впереди на три балла). Угрозы из-за спины нет ("Лацио", "Олимпиакос" и "Динамо" С находятся на грани вылета из еврокубков, к тому же греки и хорваты довольно далеко от киевлян), но и для вхождения в топ-30 "Динамо" необходимо только побеждать на поле "Вильярреала". По состоянию на сейчас киевляне попадают в третью корзину Лиги чемпионов, но если придется играть отбор, то могут быть проблемы с посевом в раунде плей-офф Лиги чемпионов (если бы он происходил сейчас, и туда бы вышло "Динамо", то было бы в числе не сеяных).

Очень вероятно, что на следующей неделе украинские клубы сыграют свои последние еврокубковые матчи в этом сезоне.