Таблица коэффициентов УЕФА. Один эффективнее двух – Шотландия увеличила отрыв, Украина на грани

Жребий оказался тяжелым, но не все так безнадежно выглядело до начала матчей 1/8-й финала Лиги Европы. Однако уже первые поединки противостояний дали понять, что Украина, скорее всего, потеряет прямое место в группе Лиги чемпионов на сезон 2022/23. То есть, в текущем сезоне финиширует в Таблице коэффициентов на двенадцатом месте.

Шотландия была впереди на 0,025, но после ничьей "Рейнджерс" со "Славией" (1:1) увеличила этот отрыв до 0,275. Это тоже немного, но как сокращать отставание после 0:2 и 0:3 в первых поединках с "Вильярреалом" и "Ромой"? Да и "Рейнджерс" вряд ли в домашней встрече с чехами собирается прерывать свою двенадцатиматчевую беспроигрышную серию в еврокубках.

Очень близко к развязке – к развязке не в пользу нашего футбола. Так низко в Таблице коэффициентов Украина в последний раз была в 2008-м году.

"Аякс" победил "Янг Бойз", чем помог Нидерландам нарастить отрыв от Украины и в этом сезоне и, что еще важнее, в сезоне 2021/22. То есть, следующем, где Украина будет в плотной группе претендентов на седьмое место.

Успех "Аякса", к слову, помог "оранжевым" уже сейчас обойти в Таблице Россию, потеснив ее с седьмого на восьмое место. Это может иметь значение в процессе формирования первой корзины следующей Лиги чемпионов.

В сезонном рейтинге (коэффициент 2020/21) Украина осталась на десятом месте. Вероятно, его уже и не потеряет, но рискует не догнать Израиль, который выше всего на 0,2 балла. Но сезонный рейтинг – это только престиж, а не практическая польза. Самая важная картина та, которая нарисована пятилеткой. А здесь грозит упадком для Украины.

Еще два матча... Соломинка.

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