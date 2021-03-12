  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Таблица коэффициентов УЕФА. Один эффективнее двух – Шотландия увеличила отрыв, Украина на грани
В тренде

Таблица коэффициентов УЕФА. Один эффективнее двух – Шотландия увеличила отрыв, Украина на грани

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

На грани потери прямого места в группе Лиги чемпионов

Таблица коэффициентов УЕФА. Один эффективнее двух – Шотландия увеличила отрыв, Украина на грани

Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Жребий оказался тяжелым, но не все так безнадежно выглядело до начала матчей 1/8-й финала Лиги Европы. Однако уже первые поединки противостояний дали понять, что Украина, скорее всего, потеряет прямое место в группе Лиги чемпионов на сезон 2022/23. То есть, в текущем сезоне финиширует в Таблице коэффициентов на двенадцатом месте.

Шотландия была впереди на 0,025, но после ничьей "Рейнджерс" со "Славией" (1:1) увеличила этот отрыв до 0,275. Это тоже немного, но как сокращать отставание после 0:2 и 0:3 в первых поединках с "Вильярреалом" и "Ромой"? Да и "Рейнджерс" вряд ли в домашней встрече с чехами собирается прерывать свою двенадцатиматчевую беспроигрышную серию в еврокубках.

Очень близко к развязке – к развязке не в пользу нашего футбола. Так низко в Таблице коэффициентов Украина в последний раз была в 2008-м году.

"Аякс" победил "Янг Бойз", чем помог Нидерландам нарастить отрыв от Украины и в этом сезоне и, что еще важнее, в сезоне 2021/22. То есть, следующем, где Украина будет в плотной группе претендентов на седьмое место.

Таблица коэффициентов УЕФА. Один эффективнее двух – Шотландия увеличила отрыв, Украина на грани - изображение 1

Успех "Аякса", к слову, помог "оранжевым" уже сейчас обойти в Таблице Россию, потеснив ее с седьмого на восьмое место. Это может иметь значение в процессе формирования первой корзины следующей Лиги чемпионов.

В сезонном рейтинге (коэффициент 2020/21) Украина осталась на десятом месте. Вероятно, его уже и не потеряет, но рискует не догнать Израиль, который выше всего на 0,2 балла. Но сезонный рейтинг – это только престиж, а не практическая польза. Самая важная картина та, которая нарисована пятилеткой. А здесь грозит упадком для Украины.

Еще два матча... Соломинка.

Читайте такжеТаблица коэффициентов и украинская квота в еврокубках - в профильном телеграм-канале >>>

Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Испания 114.5 4/7 20.142 19.714 19.571 18.928 16.357 94.712
Барселона (ЛЧ) 20.0 выбыл
Севилья (ЛЧ) 19.0 выбыл
Реал (ЛЧ) 18.0
Вильярреал (ЛЕ) 17.0
Гранада (ЛЕ) 16.5
Атлетико (ЛЧ) 16.0
Реал Сосьедад (ЛЕ) 8.0 выбыл
2 Англия 126.5 6/7 14.928 20.071 22.642 18.571 18.071 94.283
Ливерпуль (ЛЧ) 23.0
Манчестер Сити (ЛЧ) 22.0
Челси (ЛЧ) 21.0
Тоттенхэм (ЛЕ) 19.5
Арсенал (ЛЕ) 17.0
Манчестер Юнайтед (ЛЧ/ЛЕ) 14.0
Лестер (ЛЕ) 10.0 выбыл
3 Италия 105 4/7 14.250 17.333 12.642 14.928 15.000 74.153
Ювентус (ЛЧ) 21.0 выбыл
Аталанта (ЛЧ) 17.0
Лацио (ЛЧ) 17.0
Милан (ЛЕ) 16.0
Рома (ЛЕ) 15.0
Наполи (ЛЕ) 10.0 выбыл
Интер (ЛЧ) 9.0 выбыл
4 Германия 101.5 3/7 14.571 9.857 15.214 18.714 14.500 72.856
Бавария (ЛЧ) 22.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 22.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 17.0 выбыл
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 15.0
Хоффенхайм (ЛЕ) 12.0 выбыл
Байер (ЛЕ) 10.0 выбыл
Вольфсбург (ЛЕ) 3.5 выбыл
5 Франция 44.5 1/6 14.416 11.500 10.583 11.666 7.416 55.581
ПСЖ (ЛЧ) 21.0
Лилль (ЛЕ) 8.0 выбыл
Марсель (ЛЧ) 6.0 выбыл
Ренн (ЛЧ) 5.0 выбыл
Реймс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Ницца (ЛЕ) 2.0 выбыл
6 Португалия 46 1/5 8.083 9.666 10.900 10.300 9.200 48.149
Порто (ЛЧ) 21.0
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 10.5 выбыл
Брага (ЛЕ) 9.0 выбыл
Рио Аве (ЛЕ) 3.5 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 2.0 выбыл
7 Нидерланды 42 1/5 9.100 2.900 8.600 9.400 8.400 38.400
Аякс (ЛЧ/ЛЕ) 15.0
ПСВ (ЛЕ) 13.0 выбыл
АЗ (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
Фейеноорд (ЛЕ) 4.0 выбыл
Виллем II (ЛЕ) 2.0 выбыл
8 Россия 26 0/6 9.200 12.600 7.583 4.666 4.333 38.382
Краснодар (ЛЧ/ЛЕ) 10.0 выбыл
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 7.0 выбыл
Зенит (ЛЧ) 5.0 выбыл
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 3.0 выбыл
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ростов (ЛЕ) 0.5 выбыл
9 Бельгия 30 0/5 12.500 2.600 7.800 7.600 6.000 36.500
Брюгге (ЛЧ/ЛЕ) 11.0 выбыл
Антверпен (ЛЕ) 8.0 выбыл
Стандард (ЛЕ) 7.5 выбыл
Шарлеруа (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гент (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
10 Австрия 33.5 0/5 7.375 9.750 6.200 5.800 6.700 35.825
ЛАСК (ЛЕ) 10.0 выбыл
Зальцбург (ЛЧ/ЛЕ) 9.0 выбыл
Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ) 7.0 выбыл
Вольфсбергер (ЛЕ) 7.0 выбыл
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Шотландия 34 1/4 4.375 4.000 6.750 9.750 8.500 33.375
Рейнджерс (ЛЕ) 19.5
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Мазервел (ЛЕ) 3.0 выбыл
12 Украина 34 2/5 5.500 8.000 5.600 7.200 6.800 33.100
Шахтер (ЛЧ/ЛЕ) 14.0
Динамо (Киев) (ЛЧ/ЛЕ) 13.5
Заря (ЛЕ) 4.0 выбыл
Колос (ЛЕ) 2.0 выбыл
Десна (ЛЕ) 0.5 выбыл
13 Турция 15.5 0/5 9.700 6.800 5.500 5.000 3.100 30.100
Истанмбул ББ (ЛЧ) 6.0 выбыл
Сивасспор (ЛЕ) 4.0 выбыл
Галатасарай (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Аланьяспор (ЛЕ) 0.5 выбыл
14 Дания 16.5 0/4 8.500 5.250 4.875 5.125 4.125 27.875
Митьюлланд (ЛЧ) 10.5 выбыл
Копенгаген (ЛЕ) 3.5 выбыл
Орхус (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.5 выбыл
15 Кипр 16 0/4 5.500 7.000 6.125 5.125 4.000 27.750
Омония (ЛЧ/ЛЕ) 7.5 выбыл
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 3.5 выбыл
Анортосис (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Сербия 22 0/4 2.875 6.375 6.000 6.000 5.500 26.750
Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ) 15.5 выбыл
Партизан (ЛЕ) 3.5 выбыл
TSC Backa Topola (ЛЕ) 2.5 выбыл
Войводина (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Швейцария 20.5 1/4 4.300 6.500 3.900 6.400 5.125 26.225
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 14.5
Базель (ЛЕ) 3.5 выбыл
Серветт (ЛЕ) 2.0 выбыл
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.5 выбыл
18 Чехия 29 1/5 5.500 5.500 6.500 2.500 5.800 25.800
Славия (ЛЧ/ЛЕ) 12.5
Слован (ЛЕ) 9.5 выбыл
Спарта (ЛЕ) 4.0 выбыл
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
19 Хорватия 26.5 1/5 5.125 5.125 5.750 4.375 5.300 25.675
Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 17.0
Риека (ЛЕ) 6.0 выбыл
Хайдук (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Греция 23.5 1/5 5.800 5.100 5.100 4.900 4.700 25.600
Олимпиакос (ЛЧ/ЛЕ) 9.5
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 8.0 выбыл
АЕК (ЛЕ) 5.0 выбыл
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 0.5 выбыл
21 Израиль 28 0/4 6.750 5.625 2.625 2.375 7.000 24.375
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 12.5 выбыл
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 10.0 выбыл
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 5.0 выбыл
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Норвегия 24 1/4 1.375 4.000 5.375 3.750 6.000 20.500
Мельде (ЛЧ/ЛЕ) 15.0
Русенборг (ЛЕ) 5.0 выбыл
Буде-Глимт () 3.5 выбыл
Викинг (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Швеция 10 0/4 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500
Мальме (ЛЕ) 5.0 выбыл
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Хаммарбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гетеборг (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Болгария 16 0/4 4.250 4.000 4.000 4.125 4.000 20.375
ЦСКА (София) (ЛЕ) 10.0 выбыл
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 2.0 выбыл
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
25 Румыния 15 0/4 3.300 2.900 2.375 5.875 3.750 18.200
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 9.5 выбыл
Стяуа (ЛЕ) 3.0 выбыл
Ботошани (ЛЕ) 2.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 10 0/4 4.250 4.375 2.375 3.375 2.500 16.875
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 6.5 выбыл
Нефтчи (ЛЕ) 2.0 выбыл
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 4 0/4 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
Кайрат (ЛЕ) 2.0 выбыл
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.5 выбыл
28 Венгрия 17 0/4 1.875 1.625 3.250 4.500 4.250 15.500
Ференцварош (ЛЧ) 10.5 выбыл
Фехервар (ЛЕ) 4.0 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.0 выбыл
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
29 Беларусь 6 0/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250
Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.5 выбыл
30 Польша 16 0/4 3.875 2.875 2.250 2.125 4.000 15.125
Лех (Познань) (ЛЕ) 8.0 выбыл
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Пяст (ЛЕ) 3.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Словения 9 0/4 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
Мура (ЛЕ) 3.5 выбыл
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 2.0 выбыл
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
32 Словакия 6 0/4 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 3.5 выбыл
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 6.5 0/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
Тракай (ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 2.0 выбыл
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 4 0/4 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
Прогрес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Босния-Герцеговина 10.5 0/4 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000
Зриньски (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 2.0 выбыл
Железничар (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Ирландия 7.5 0/4 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 4.5 выбыл
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.5 выбыл
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
38 Северная Македония 7 0/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
Шкендия (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ренова (ЛЕ) 2.0 выбыл
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Армения 5.5 0/4 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
40 Латвия 5.5 0/4 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
41 Албания 8 0/4 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Кукес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Теута (ЛЕ) 2.0 выбыл
Лачи (ЛЕ) 1.5 выбыл
42 Северная Ирландия 8.5 0/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
Колрейн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
43 Грузия 7 0/4 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 3.5 выбыл
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
44 Финляндия 5.5 0/4 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Молдова 5.5 0/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.5 выбыл
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 6 0/4 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Фарерские острова 11 0/4 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125
Б-36 (ЛЕ) 4.5 выбыл
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Косово 5.5 0/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Гибралтар 5 0/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
Линкольн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Черногория 6.5 0/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Уэльс 6 0/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бала Таун (ЛЕ) 2.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Исландия 2.5 0/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 5.5 0/4 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.5 выбыл
54 Андорра 2 0/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
55 Сан-Марино 1.5 0/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: коэффициенты
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
donkrot (Донецк)
12.03.2021 в 01:05
Нас спасёт проигрыш Рейнджерс в ответном матче и хотя бы одна наша победа. Не так фантастически, но и не так реально...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...