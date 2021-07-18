Брюгге завоевал Суперкубок Бельгии в рекордный 16 раз

В решающем поединке за Суперкубок Бельгии встречались чемпион страны "Брюгге" и обладатель Кубка - "Генк".

Команды не могли отличиться до конца первого тайма, но перед самым свистком на перерыв обменялись забитыми голами. Сразу в начале второй половины встречи "Брюгге" огорчили соперника еще дважды, а затем довели свое преимущество в счете до конца матча, пропустив только в компенсированное время. В итоге - волевая победа "черно-синих" со счетом 3:2.

Украинский игрок "Брюгге" Эдуард Соболь пропускал поединок, даже не попав в заявку. Он до сих пор не готов участвовать в матчах после Евро-2020.

Для "Брюгге" этот трофей стал 16 Суперкубком в истории - рекорд. На втором месте расположился "Андерлехт" с 13 титулами.