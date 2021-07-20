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Соперник Шахтера в квалификации ЛЧ продает основного защитника в клуб Лиги 1

Бельгия
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Сумма сделки составит около миллиона евро

Соперник Шахтера в квалификации ЛЧ продает основного защитника в клуб Лиги 1

Фото: transfermarkt.ru

Новина українською

Левый защитник "Генка" Йере Уронен в ближайшее время пополнит ряды французского "Бреста". Об это сообщает Letelegramme.

По информации источника, стороны достигли договоренности по трансферу финского футболиста. Сумма сделки составит около миллиона евро.

Отмечается, что во вторник "Брест" подпишет трехлетний контракт с футболистом.

В структуре бельгийского "Генка" левый защитник находился с 2016 года. За это время он провел 169 матчей, забил 6 голов и сделал 14 результативных передач.

Напомним, что бельгийский "Генк" - соперник донецкого "Шахтера" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый матч состоится на выезде в Бельгии – 3 августа. Начало – в 21.00.

Ответная игра в Киеве состоится 10 августа и начнется в 20.30.

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В статье: Шахтер (Донецк) Генк Йере Уронен
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Источник:
letelegramme

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