У экс-футболиста Ромы и Интера забрали права за езду 100 км / час по городу в нетрезвом виде

Полузащитник Раджа Наингголан неделю назад перешел в бельгийский "Антверпен", и сразу же попал в скандал.

Дело в том, что 33-летний футболист грубо нарушил правила дорожного движения, проехав на машине по центру Антверпена со скоростью 100 км/час.

Полицейские остановили футболиста. После проверки алкотестером оказалось, что в организме Раджи приличная доза алкоголя.

После этого нарушения Наингголана лишили водительских прав на 15 суток.