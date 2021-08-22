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У экс-футболиста Ромы и Интера забрали права за езду 100 км / час по городу в нетрезвом виде
Игрок грубо нарушил правила дорожного движения
Фото: goal.com / Автор: неизвестен
Полузащитник Раджа Наингголан неделю назад перешел в бельгийский "Антверпен", и сразу же попал в скандал.
Дело в том, что 33-летний футболист грубо нарушил правила дорожного движения, проехав на машине по центру Антверпена со скоростью 100 км/час.
Полицейские остановили футболиста. После проверки алкотестером оказалось, что в организме Раджи приличная доза алкоголя.
После этого нарушения Наингголана лишили водительских прав на 15 суток.
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Источник:Het Nieuwsblad
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