  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. У экс-футболиста Ромы и Интера забрали права за езду 100 км / час по городу в нетрезвом виде
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У экс-футболиста Ромы и Интера забрали права за езду 100 км / час по городу в нетрезвом виде

Бельгия
(1 голосов)

Игрок грубо нарушил правила дорожного движения

У экс-футболиста Ромы и Интера забрали права за езду 100 км / час по городу в нетрезвом виде

Фото: goal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник Раджа Наингголан неделю назад перешел в бельгийский "Антверпен", и сразу же попал в скандал.

Дело в том, что 33-летний футболист грубо нарушил правила дорожного движения, проехав на машине по центру Антверпена со скоростью 100 км/час.

Полицейские остановили футболиста. После проверки алкотестером оказалось, что в организме Раджи приличная доза алкоголя.

После этого нарушения Наингголана лишили водительских прав на 15 суток.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Антверпен Раджа Наингголан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Het Nieuwsblad

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...