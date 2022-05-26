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Ван Боммель возглавил середняка бельгийского чемпионата
Марк снова при деле
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andre Weening/BSR Agency
Знаменитый голландец Марк ван Боммель подписал двухлетний контракт с "Антверпеном", сообщает официальный сайт клуба.
45-летний специалист ранее тренировал ПСВ и "Вольфсбург", но без особых успехов, и с октября 2021-го оставался без работы.
Невыразительная тренерская карьера ван Боммеля контрастирует с его достижениями в качестве игрока - он прослыл одним из самых грубых волнорезов поколения, выступая за "Барселону", "Баварию", "Милан" и ПСВ.
Mark van Bommel nieuwe T1 RAFC— Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 26, 2022
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Дебютирует в "Антверпене" Марк с места в карьер - уже 29 мая команда сыграет против "Гента" в матче за выход в Лигу конференций-2022/23.
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