Ван Боммель возглавил середняка бельгийского чемпионата

Знаменитый голландец Марк ван Боммель подписал двухлетний контракт с "Антверпеном", сообщает официальный сайт клуба.

45-летний специалист ранее тренировал ПСВ и "Вольфсбург", но без особых успехов, и с октября 2021-го оставался без работы.

Невыразительная тренерская карьера ван Боммеля контрастирует с его достижениями в качестве игрока - он прослыл одним из самых грубых волнорезов поколения, выступая за "Барселону", "Баварию", "Милан" и ПСВ.

Mark van Bommel nieuwe T1 RAFC



Meer info ▶ https://t.co/y0Cr09JLBn — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 26, 2022

Дебютирует в "Антверпене" Марк с места в карьер - уже 29 мая команда сыграет против "Гента" в матче за выход в Лигу конференций-2022/23.