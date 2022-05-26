  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Ван Боммель возглавил середняка бельгийского чемпионата
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Боммель возглавил середняка бельгийского чемпионата

Бельгия
(1 голосов)

Марк снова при деле

Ван Боммель возглавил середняка бельгийского чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Andre Weening/BSR Agency

Новина українською

Знаменитый голландец Марк ван Боммель подписал двухлетний контракт с "Антверпеном", сообщает официальный сайт клуба.

45-летний специалист ранее тренировал ПСВ и "Вольфсбург", но без особых успехов, и с октября 2021-го оставался без работы.

Невыразительная тренерская карьера ван Боммеля контрастирует с его достижениями в качестве игрока - он прослыл одним из самых грубых волнорезов поколения, выступая за "Барселону", "Баварию", "Милан" и ПСВ.

Дебютирует в "Антверпене" Марк с места в карьер - уже 29 мая команда сыграет против "Гента" в матче за выход в Лигу конференций-2022/23.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марк ван Боммель Антверпен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде