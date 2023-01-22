Яремчук в третий раз подряд выходит в основе Брюгге

Украинский нападающий Роман Яремчук в третий раз подряд выйдет в стартовом составе "Брюгге". На этот раз форвард начнет с первых минут поединок против "Шарлеруа" в 22 туре чемпионата Бельгии.

Отметим, что Яремчук стал получать больше игровой практики с тех пор, как его конкурент по позиции, Ферран Хугла, получил повреждение. В двух крайних встречах Яремчук выходил в основе, но уступал место на поле как раз Хугле после перерыва. Также следует сказать, что в обеих своих встречах украинский форвард становился одним из худших в составе своей команды по оценкам сайта Sofascore.