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Яремчук в третий раз подряд выходит в основе Брюгге

Бельгия
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Ферран Хугла снова в запасе

Яремчук в третий раз подряд выходит в основе Брюгге

Фото: clubbrugge.be / Автор невідомий

UA-Футбол
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Украинский нападающий Роман Яремчук в третий раз подряд выйдет в стартовом составе "Брюгге". На этот раз форвард начнет с первых минут поединок против "Шарлеруа" в 22 туре чемпионата Бельгии.

Отметим, что Яремчук стал получать больше игровой практики с тех пор, как его конкурент по позиции, Ферран Хугла, получил повреждение. В двух крайних встречах Яремчук выходил в основе, но уступал место на поле как раз Хугле после перерыва. Также следует сказать, что в обеих своих встречах украинский форвард становился одним из худших в составе своей команды по оценкам сайта Sofascore.

Ранее мы сообщали, что в услугах Романа Яремчука заинтересован "Фенербахче".

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В статье: Роман Яремчук Брюгге
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