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Бронзовый призер ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной Бельгии
Защитник попрощался с национальной командой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Антверпена" Тоби Альдервейрельд объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.
"Спасибо вам всем", - написал он, прикрепив видео с лучшими моментами в сборной.
Адервейрелд дебютировал за "красных дьяволов" в 2009 году. С того времени защитник провел 127 в футболке национальной команды и забил 5 голов. Вместе со сборной 34-летний игрок выиграл бронзу чемпионата мира-2018.
Напомним, в декабре 2022 года другой лидер сборной Бельгии Эден Азар завершил международную карьеру.
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