Бронзовый призер ЧМ-2018 завершил карьеру в сборной Бельгии

Центральный защитник "Антверпена" Тоби Альдервейрельд объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.

"Спасибо вам всем", - написал он, прикрепив видео с лучшими моментами в сборной.

Адервейрелд дебютировал за "красных дьяволов" в 2009 году. С того времени защитник провел 127 в футболке национальной команды и забил 5 голов. Вместе со сборной 34-летний игрок выиграл бронзу чемпионата мира-2018.

Напомним, в декабре 2022 года другой лидер сборной Бельгии Эден Азар завершил международную карьеру.