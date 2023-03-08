У Яремчука снова будет новый тренер. Брюгге уволил Скотта Паркера

Ответный матч 1/8 Лиги чемпионов с “Бенфикой” стал последним для главного тренера “Брюгге” Скотта Паркера. Бельгийский клуб уступил в Португалии со счетом 5:1 (7:1 по сумме двух матчей).

Об увольнении Паркера информирует официальный сайт “Брюгге”. Кто будет готовить команду в ближайшим матчам не сообщается.

42-летний Паркер, ранее работавший в “Фулхэме” и “Борнмуте”, возглавил “Брюгге” 31 декабря 2022 года. В 12 матчах под руководством Паркера “Брюгге” выиграл всего два раза (шесть ничьих, четыре поражения). “Фермеры” отстают от лидера чемпионата Бельгии “Генка” на 21 очко.