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Брюгге Яремчука утвердил нового главного тренера

Бельгия
(1 голосов)

Им стал Рик де Миль

Брюгге Яремчука утвердил нового главного тренера

twitter.com/ClubBrugge

Новина українською

Бельгийский "Брюгге" определился с новым главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, в новой должности был утвержден Рик де Миль, который после отставки Скотта Паркера исполнял обязанности наставника команды.

В тренерский штаб де Миля войдут Ники Хайен, Стив Колперт и Воутер Бибау (тренер вратарей).

Отметим, что Паркер был уволен после поражения 1:5 от "Бенфики" в Лиге чемпионов (1:7 по сумме двух матчей)

Напомним, что составе "черно-синих" выступает украинский футболист Роман Яремчук.

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В статье: Брюгге Рик Де Миль
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