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Брюгге Яремчука утвердил нового главного тренера
Им стал Рик де Миль
twitter.com/ClubBrugge
Бельгийский "Брюгге" определился с новым главным тренером команды.
Как сообщает пресс-служба клуба, в новой должности был утвержден Рик де Миль, который после
В тренерский штаб де Миля войдут Ники Хайен, Стив Колперт и Воутер Бибау (тренер вратарей).
Отметим, что Паркер был уволен после поражения 1:5 от "Бенфики" в Лиге чемпионов (1:7 по сумме двух матчей)
Напомним, что составе "черно-синих" выступает украинский футболист Роман Яремчук.
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