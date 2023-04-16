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"Борьба с крысами". Фанаты Шарлеруа закидали сектор соперника мертвыми крысами

Бельгия
(1 голосов)

Пострадали болельщики "Стандарда"

"Борьба с крысами". Фанаты Шарлеруа закидали сектор соперника мертвыми крысами

leparisien.fr

Новина українською

В пятницу, 14 апреля, в рамках 33-го тура чемпионата Бельгии "Стандард" в домашнем поединке обыграл "Шарлеруа".

Матч был прерван на несколько минут после того, как болельщики начали бросать с трибун дымовые шашки. Однако после продолжения игры ситуация только обострилась: фанаты гостей начали бросать мертвых крыс, которые были окрашены в красный цвет (цвет "Стандарда"), в сторону болельщиков хозяев поля.

Одна из групп болельщиков "Шарлеруа" - Storm Ultras, была одета в костюмы борьбы с вредителями и развернула баннер с надписью "борьба с крысами".

Представители и болельщики "Стандарда" были сильно возмущены данным инцидентом, так как фанаты соперника бросали мертвых животных в сектор, где присутствовали семьи и люди с ограниченными возможностями.

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В статье: Стандард (Льеж) Шарлеруа
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Источник:
leparisien.fr

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