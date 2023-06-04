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Юнион Сен-Жилуаз проиграл немотивированному Брюгге и подарил чемпионство Антверпену
В стиле дортмундской "Боруссии"
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Сегодня прошли заключительные матчи чемпионской группы бельгийской Лиги Жюпиле.
Чтобы получить золотые медали первенства ФК "Юнион Сен-Жилуаз", нужно было всего лишь на своем поле победить немотивированный "Брюгге", потерявший шансы даже на 3-е место в турнирной таблице.
"Юнион" начал хорошо и первым открыл счет во встрече, однако после этого пропустил 3 гола от "Брюгге". Украинский форвард гостей Роман Яремчук пропускал эту встречу из-за травмы.
В итоге "Юнион Сен-Жилуаз" даже не занял 2-е место, а расположился на 3-й итоговой позиции в таблице.
А в параллельном матче "Антверпен" Марка ван Боммеля на 90+4 вырвал ничью в поединке с "Генком" и завоевал золотые медали чемпионата Бельгии. Это 4-й чемпионский титул в истории клуба.
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