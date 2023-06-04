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Юнион Сен-Жилуаз проиграл немотивированному Брюгге и подарил чемпионство Антверпену

Бельгия
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В стиле дортмундской "Боруссии"

Юнион Сен-Жилуаз проиграл немотивированному Брюгге и подарил чемпионство Антверпену

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Сегодня прошли заключительные матчи чемпионской группы бельгийской Лиги Жюпиле.

Чтобы получить золотые медали первенства ФК "Юнион Сен-Жилуаз", нужно было всего лишь на своем поле победить немотивированный "Брюгге", потерявший шансы даже на 3-е место в турнирной таблице.

"Юнион" начал хорошо и первым открыл счет во встрече, однако после этого пропустил 3 гола от "Брюгге". Украинский форвард гостей Роман Яремчук пропускал эту встречу из-за травмы.

В итоге "Юнион Сен-Жилуаз" даже не занял 2-е место, а расположился на 3-й итоговой позиции в таблице.

А в параллельном матче "Антверпен" Марка ван Боммеля на 90+4 вырвал ничью в поединке с "Генком" и завоевал золотые медали чемпионата Бельгии. Это 4-й чемпионский титул в истории клуба.

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В статье: Брюгге Генк Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль) Антверпен
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Комментарии (1)
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белок (Харків)
04.06.2023 в 23:43
Вони не просто пропустили 3 голи, а зробили це після 89 хвилини! Тобто на 88 хвилині матчу ти чемпіон, а потім пропускаєш три голи - і вже навіть в ЛЧ не попадаєш
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