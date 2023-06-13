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У Яремчука в Брюгге появился серьёзный конкурент

Бельгия
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Бельгийский клуб подписал бразильского форварда

У Яремчука в Брюгге появился серьёзный конкурент

Фото: clubbrugge.be

Новина українською

"Брюгге" объявил о подписании бразильского нападающего Игора Тиаго.

21-летний форвард заключил контракт до лета 2027 года.

Тиаго перешел из "Лудогорца". Сумма трансфера, согласно данным Transfermarkt, составила 7,8 миллиона евро. В кампании-2022/23 Игор провел 53 матча за болгарский клуб во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 11 результативных передач. Сейчас игрок оценивается в 4 млн евро.

Добавим, что в "Брюгге" он будет прямым конкурентом украинского нападающего Романа Яремчука, у которого и без этого было мало игровой практики в минувшем сезоне.

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В статье: Брюгге
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Источник:
clubbrugge

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