У Яремчука в Брюгге появился серьёзный конкурент

"Брюгге" объявил о подписании бразильского нападающего Игора Тиаго.

21-летний форвард заключил контракт до лета 2027 года.

Тиаго перешел из "Лудогорца". Сумма трансфера, согласно данным Transfermarkt, составила 7,8 миллиона евро. В кампании-2022/23 Игор провел 53 матча за болгарский клуб во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 11 результативных передач. Сейчас игрок оценивается в 4 млн евро.

Добавим, что в "Брюгге" он будет прямым конкурентом украинского нападающего Романа Яремчука, у которого и без этого было мало игровой практики в минувшем сезоне.