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Сидорчук в очередной раз начнет матч чемпионата Бельгии со старта

Бельгия
Обновлено

Цемент в полузащите Вестерло

Сидорчук в очередной раз начнет матч чемпионата Бельгии со старта

Фото: ФК Вестерло

Новина українською

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук будет играть 16-й матч в Лиге Жупиле. На этот раз в соперниках "Гент".

Матч "Гент" - "Вестерло" начнется в 21:45 за Киевом. Команда украинца сейчас на 11-м месте чемпионата, а их оппоненты на 3-м.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
Westerlo
Опубликовал: Виктор Иванчук
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