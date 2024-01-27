Сидорчук в очередной раз начнет матч чемпионата Бельгии со старта

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук будет играть 16-й матч в Лиге Жупиле. На этот раз в соперниках "Гент".

Матч "Гент" - "Вестерло" начнется в 21:45 за Киевом. Команда украинца сейчас на 11-м месте чемпионата, а их оппоненты на 3-м.