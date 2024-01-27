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Сидорчук в очередной раз начнет матч чемпионата Бельгии со старта
Цемент в полузащите Вестерло
Фото: ФК Вестерло
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук будет играть 16-й матч в Лиге Жупиле. На этот раз в соперниках "Гент".
Матч "Гент" - "Вестерло" начнется в 21:45 за Киевом. Команда украинца сейчас на 11-м месте чемпионата, а их оппоненты на 3-м.
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Источник:Westerlo
Опубликовал: Виктор Иванчук
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