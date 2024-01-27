Сидорчук отдал первый ассист за Вестерло

Полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук отметился ассистом на 17-й минуте в матче с "Гентом".

Украинский хавбек очень классно набежал с центра поля до штрафной, грамотно придержал мяч и вложил снаряд в ногу Ромео Верманту, который и пробил мимо голкипера.

Это первый ассист для Сидорчука в 16-м матче за бельгийский клуб. Также в активе игрока есть 1 гол.