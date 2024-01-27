Бельгия
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Сидорчук отдал первый ассист за Вестерло
Но это не первое результативное действие
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук отметился ассистом на 17-й минуте в матче с "Гентом".
Украинский хавбек очень классно набежал с центра поля до штрафной, грамотно придержал мяч и вложил снаряд в ногу Ромео Верманту, который и пробил мимо голкипера.
Это первый ассист для Сидорчука в 16-м матче за бельгийский клуб. Также в активе игрока есть 1 гол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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