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Сидорчук отдал первый ассист за Вестерло

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Но это не первое результативное действие

Сидорчук отдал первый ассист за Вестерло

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук отметился ассистом на 17-й минуте в матче с "Гентом".

Украинский хавбек очень классно набежал с центра поля до штрафной, грамотно придержал мяч и вложил снаряд в ногу Ромео Верманту, который и пробил мимо голкипера.

Это первый ассист для Сидорчука в 16-м матче за бельгийский клуб. Также в активе игрока есть 1 гол.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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