Сидорчук не отдыхает. Снова и снова в стартовом составе Вестерло

Полузащитник Сергей Сидорчук в очередной раз выйдет в стартовом составе "Вестерло" в чемпионате Бельгии. Сегодня, 3-го февраля, команда украинца сойдется с "Левеном".

Для Сидорчука это будет 18-я игра за бельгийский клуб. Украинец попал на обложку стартового состава.

Матч 24-го тура Лиги Жупиле "Вестерло" - "Левен" начнется в 19:15.