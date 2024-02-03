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Сидорчук не отдыхает. Снова и снова в стартовом составе Вестерло

Бельгия

Игрок сборной Украины - ключевой игрок Вестерло

Сидорчук не отдыхает. Снова и снова в стартовом составе Вестерло

Фото: Instagram

Новина українською

Полузащитник Сергей Сидорчук в очередной раз выйдет в стартовом составе "Вестерло" в чемпионате Бельгии. Сегодня, 3-го февраля, команда украинца сойдется с "Левеном".

Для Сидорчука это будет 18-я игра за бельгийский клуб. Украинец попал на обложку стартового состава.

Матч 24-го тура Лиги Жупиле "Вестерло" - "Левен" начнется в 19:15.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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