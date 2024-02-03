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Сидорчук не отдыхает. Снова и снова в стартовом составе Вестерло
Игрок сборной Украины - ключевой игрок Вестерло
Фото: Instagram
Полузащитник Сергей Сидорчук в очередной раз выйдет в стартовом составе "Вестерло" в чемпионате Бельгии. Сегодня, 3-го февраля, команда украинца сойдется с "Левеном".
Для Сидорчука это будет 18-я игра за бельгийский клуб. Украинец попал на обложку стартового состава.
Матч 24-го тура Лиги Жупиле "Вестерло" - "Левен" начнется в 19:15.
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Источник:Вестерло
Опубликовал: Виктор Иванчук
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