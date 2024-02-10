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68 минут Сидорчука против лидера чемпионата Бельгии. Какие оценки получил украинец за матч 25-го тура

Бельгия

И вспомним Сайядманеша

68 минут Сидорчука против лидера чемпионата Бельгии. Какие оценки получил украинец за матч 25-го тура

Фото: Вестерло

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Игра 25-го тура Лиги Жупиле "Рояль Унион" - "Вестерло" завершилась вничью 2:2. Хозяева сейчас занимают первое место в чемпионате Бельгии, а команда Сергея Сидорчука находится за первой десяткой.

Украинский полузащитник, традиционно, появился в стартовом составе "Вестерло". На 69-ой минуте тренер решил заменить Сидорчука. За игру Сергей получил 6,6 баллов от статистического портала WhoScored и 6,7 баллов от аналогичного ресурса Sofascore.

А вот экс-звезда луганской "Зари" Аллахьяр Сайядманеш, для которого этот поединок стал дебютным в основе, получил оценки 7,1 (WhoScored) и 6,8 (Sofascore).

Игра против "Рояль Унион" стала для Сидорчука 19-й в чемпионате. В его активе гол и ассист.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло) Аллахяр Саядманеш
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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