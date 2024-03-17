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Команды Сидорчука и Соболя сыграют очный матч. Известно попали ли в стартовые составы украинцы

Бельгия

Будет ли украинская битва в Бельгии?

Команды Сидорчука и Соболя сыграют очный матч. Известно попали ли в стартовые составы украинцы

Фото: Вестерло

Новина українською

В 30-м туре Лиги Жупиле "Вестерло" принимает "Генк". В стартовый состав хозяев попал украинский полузащитник Сергей Сидорчук.

К слову, прошлую игру с "Мехеленом" Сергей провел на скамейке запасных.

За "Генк" выступает украинский защитник Эдуард Соболь. Но он не вошел в стартовую 11-ку тренерского штаба. Футболист начнет игру в запасе.

Стартовый свисток в поединке "Вестерло" - "Генк" прозвучит в 19:30 по Киеву.

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Сергей Сидорчук Эдуард Соболь Вестерло (Вестерло) Генк
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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