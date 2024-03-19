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Брюгге уволил главного тренера

Бельгия

Клуб будет готовиться к 1/4 финала ЛК с новым наставником

Брюгге уволил главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ронни Дейла больше не является главным тренером клуба "Брюгге". Об этом сообщается на официальном сайте команды:

"После неутешительных результатов и уровня игры было принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Ронни Дейлой и его ассистентами Эфраином Хуаресом и Кристофом Аэльбрехтом. В последние недели в игре клуба не было заметно достаточной ДНК "Брюгге", и спортивное руководство убеждено, что с нынешним составом команды можно достичь лучших результатов. Клуб "Брюгге" будет искать нового главного тренера в преддверии следующего сезона".

Бельгийская команда определилась с заменой. Исполнять обязанности главного тренера будет Ники Хаен (до этого был главным в "NXT", фарм-клубе "Брюгге"). Ассистентом будет Михаэль Йонкхере (главный тренер U18).

Напомним, что Ронни Дейла возглавил команду летом прошлого года. При нем команда дошла до четвертьфинала Лиги Конференции, а в местном чемпионате находится на четвертом месте с отставанием в 19 очков от лидера "Юнион Сент-Жилуаз".

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Брюгге Ронни Дейла
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Источник:
Брюгге
Опубликовал: Александр Гресь
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