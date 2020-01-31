AS: В Атлетико надеются, что Фелиш сумеет помочь команде в поединке с Ливерпулем

Португальский нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш восстанавливается от мышечной травмы – он получил повреждение в поединке с "Леганесом" (0:0) и точно не примет участие в игре с "Реалом" (1 февраля) на "Сантьяго Бернабеу".

По информации AS, болельщики "матрасников" смогут увидеть футболиста в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (18 февраля). В клубе очень надеются, что Жоау не получит рецидив в результате быстрого возвращения к тренировкам.

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Фелиш перешел в "Атлетико" летом 2019 года из "Бенфики" за 126 миллионов евро. В текущем сезоне форвард сыграл 17 матчей (забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу).