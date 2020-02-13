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Хавбек Динамо U-19 о поражении: То же было с Хоффехаймом
По пенальти - в двух случаях
Полузащитник киевского "Динамо" U-19 Артем Шулянский после матча с сверстниками загребского одноименного клуба прокомментировал вылет своей команды из Юношеской лиги УЕФА.
Артема спросили о настроении после игры.
Какое может быть настроение? Его нет вообще. Мы не прошли дальше, потому настроения у пацанов, у меня, у тренеров, вообще нет. Жаль ...", - сказал Шулянский.
Хавбек сравнил вылет из соревнований с предыдущим сезоном.
"В прошлом году так же было с "Хоффенхаймом" - по пенальти проиграли. 11-метровый - это лотерея. Не получилось у нас, они были лучше", - подытожил Артем.