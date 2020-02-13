Хавбек Динамо U-19 о поражении: То же было с Хоффехаймом

Полузащитник киевского "Динамо" U-19 Артем Шулянский после матча с сверстниками загребского одноименного клуба прокомментировал вылет своей команды из Юношеской лиги УЕФА.

Артема спросили о настроении после игры.

Какое может быть настроение? Его нет вообще. Мы не прошли дальше, потому настроения у пацанов, у меня, у тренеров, вообще нет. Жаль ...", - сказал Шулянский.

Читайте также Динамо Киев проигрывает Динамо Загреб и вылетает из Юношеской лиги УЕФА

Хавбек сравнил вылет из соревнований с предыдущим сезоном.

"В прошлом году так же было с "Хоффенхаймом" - по пенальти проиграли. 11-метровый - это лотерея. Не получилось у нас, они были лучше", - подытожил Артем.