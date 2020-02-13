  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хавбек Динамо U-19 о поражении: То же было с Хоффехаймом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Динамо U-19 о поражении: То же было с Хоффехаймом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

По пенальти - в двух случаях

Хавбек Динамо U-19 о поражении: То же было с Хоффехаймом
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" U-19 Артем Шулянский после матча с сверстниками загребского одноименного клуба прокомментировал вылет своей команды из Юношеской лиги УЕФА.

Артема спросили о настроении после игры.

Какое может быть настроение? Его нет вообще. Мы не прошли дальше, потому настроения у пацанов, у меня, у тренеров, вообще нет. Жаль ...", - сказал Шулянский.

Читайте такжеДинамо Киев проигрывает Динамо Загреб и вылетает из Юношеской лиги УЕФА

Хавбек сравнил вылет из соревнований с предыдущим сезоном.

"В прошлом году так же было с "Хоффенхаймом" - по пенальти проиграли. 11-метровый - это лотерея. Не получилось у нас, они были лучше", - подытожил Артем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо U-19 (Киев) Юношеская Лига УЕФА Динамо U-19 (Загреб) Артём Шулянский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...