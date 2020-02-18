  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей 1/8 финала турнира
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей 1/8 финала турнира

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Главное клубное европейское соревнование вновь порадует фанатов

Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей 1/8 финала турнира
Новина українською

Сегодня, 18 февраля, начинается плей-офф Лиги чемпионов. Первые поединки данной стадии состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта. Стартовый свисток для всех встреч прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После того, как будут сыграны матчи 1/8 финала, состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира, а также определение номинального хозяина финала. Жеребьевка будет слепой – команды не будут разделены на сеяных и несеяных, между собой смогут сыграть клубы из одной страны. Она запланирована на 20 марта. Матчи 1/4 финала состоятся 7-8 и 14-15 апреля, полуфиналов – 28-29 апреля и 5-6 мая. Финал – 30 мая в Стамбуле.

Подписывайтесь на telegram-канал UA-Футбол и узнавайте обо всем первыми!

18 февраля

  • "Боруссия" Дортмунд – "Пари Сен-Жермен"
  • "Атлетико" – "Ливерпуль"

19 февраля

  • "Аталанта" – "Валенсия"
  • "Тоттенхэм" – "РБ Лейпциг"

25 февраля

  • "Челси" – "Бавария"
  • "Наполи" – "Барселона"

26 февраля

  • "Реал" – "Манчестер Сити"
  • "Лион" – "Ювентус"

10 марта

  • "РБ Лейпциг" – "Тоттенхэм"
  • "Валенсия" – "Аталанта"

11 марта

  • "Пари Сен-Жермен" – "Боруссия" Дортмунд
  • "Ливерпуль – "Атлетико"

17 марта

  • "Манчестер Сити" – "Реал"
  • "Ювентус" – "Лион"

18 марта

  • "Бавария" – "Челси"
  • "Барселона" – "Наполи"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
usup (Донецк)
18.02.2020 в 12:26
В плей-офф этой Лиги Чемпионов представители только первых 5 чемпионатов:Англия - 4Испания - 4Германия - 3Италия - 3Франция - 2Интересно, такое когда-нибудь уже было?
Ответить
0
0
skopa (Харьков)
18.02.2020 в 10:30
почему не разнести игры на 2 часа? Уже ведь была такая практика..
Ответить
+2
0
Technical
18.02.2020 в 10:43
те ж саме подумав.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...