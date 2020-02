Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей 1/8 финала турнира

Сегодня, 18 февраля, начинается плей-офф Лиги чемпионов. Первые поединки данной стадии состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта. Стартовый свисток для всех встреч прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После того, как будут сыграны матчи 1/8 финала, состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира, а также определение номинального хозяина финала. Жеребьевка будет слепой – команды не будут разделены на сеяных и несеяных, между собой смогут сыграть клубы из одной страны. Она запланирована на 20 марта. Матчи 1/4 финала состоятся 7-8 и 14-15 апреля, полуфиналов – 28-29 апреля и 5-6 мая. Финал – 30 мая в Стамбуле.

Подписывайтесь на telegram-канал UA-Футбол и узнавайте обо всем первыми!

18 февраля

19 февраля

25 февраля

26 февраля

????24 HOURS TO GO ????



???? #UCL returns soon! pic.twitter.com/Wjhd0IX9Da