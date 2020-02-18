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Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов: расписание матчей 1/8 финала турнира
Главное клубное европейское соревнование вновь порадует фанатов
Сегодня, 18 февраля, начинается плей-офф Лиги чемпионов. Первые поединки данной стадии состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта. Стартовый свисток для всех встреч прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
После того, как будут сыграны матчи 1/8 финала, состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира, а также определение номинального хозяина финала. Жеребьевка будет слепой – команды не будут разделены на сеяных и несеяных, между собой смогут сыграть клубы из одной страны. Она запланирована на 20 марта. Матчи 1/4 финала состоятся 7-8 и 14-15 апреля, полуфиналов – 28-29 апреля и 5-6 мая. Финал – 30 мая в Стамбуле.
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18 февраля
- "Боруссия" Дортмунд – "Пари Сен-Жермен"
- "Атлетико" – "Ливерпуль"
19 февраля
- "Аталанта" – "Валенсия"
- "Тоттенхэм" – "РБ Лейпциг"
25 февраля
- "Челси" – "Бавария"
- "Наполи" – "Барселона"
26 февраля
- "Реал" – "Манчестер Сити"
- "Лион" – "Ювентус"
????24 HOURS TO GO ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 17, 2020
???? #UCL returns soon! pic.twitter.com/Wjhd0IX9Da
10 марта
- "РБ Лейпциг" – "Тоттенхэм"
- "Валенсия" – "Аталанта"
11 марта
- "Пари Сен-Жермен" – "Боруссия" Дортмунд
- "Ливерпуль – "Атлетико"
17 марта
- "Манчестер Сити" – "Реал"
- "Ювентус" – "Лион"
18 марта
- "Бавария" – "Челси"
- "Барселона" – "Наполи"