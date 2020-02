"Игроки Атлетико праздновали так, словно они уже прошли дальше". Ван Дейк и Робертсон – о поражении

Защитники "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк и Эндрю Робертсон прокомментировали поражение от мадридского "Атлетико" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует "красных" BT Sport.

"They celebrated like they won the tie after the game, so let's see."



"They're coming back to Anfield, we know our fans will be there."



Virgil van Dijk and Andy Robertson know this one isn't over yet ????



