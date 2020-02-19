"Игроки Атлетико праздновали так, словно они уже прошли дальше". Ван Дейк и Робертсон – о поражении

Защитники "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк и Эндрю Робертсон прокомментировали поражение от мадридского "Атлетико" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует "красных" BT Sport.

"Знали, что матч на этом стадионе будет непростым. Они использовали свой первый момент. Клопп в перерыве сказал нам продолжать перемещать мяч с фланга на фланг, быстро растягивать соперника. Владение мячом сегодня не принесло дивидендов. У нас еще будет 90 минут, чтобы все исправить. Методы разрушения игры от "Атлетико"? Это их стиль, так играют в Испании. Мы понимали это и пытались адаптироваться", – отметил Ван Дейк.

"Мяч после корнера просто срикошетил. Мы подарили им лучшее начало матча из возможных, они получили заряд от своих болельщиков и поставили автобус у своих ворот. "Ливерпуль" играл прекрасно, но может лучше. Игроки "Атлетико" праздновали так, словно они уже прошли дальше. Посмотрим, им еще нужно приехать на "Энфилд", – добавил Робертсон.