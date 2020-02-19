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ЛЧ. Аталанта - Валенсия 4:1. Европа, привыкай!

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хороший гандикап итальянцев перед выездом в Испанию

ЛЧ. Аталанта - Валенсия 4:1. Европа, привыкай!
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Аталанта" - "Валенсия" 4:1

Голы: Хатебур 16, 62, Иличич 42, Фройлер 57 - Черышев 66

"Аталанта": Голлини, Паломино, Кальдара (Д. Сапата 75), Толой, Хатебур, Фройлер, Де Роон, Гозенс, Иличич, Пашалич (Тамез 90+1), Алехандро Гомес (Малиновский 81)

"Валенсия": Доменек, Васс, Мангаля, Диакаби, Гайя, Парехо, Кондогбия, Торрес, Солер, Гедеш (Черышев 64), Макси Гомес (Гамейро 73)

Предупреждениe: Хатебур 79

В Серии А уже отлично знают "Аталанту" Джан Пьеро Гасперини. Лучшую атаку лиги, забившую 13 мячей в четырех последних матчах и 63 в целом. Разорвавшую приличных середняков - 5:0, 5:0, 7:0. "Валенсия", как и "Парма" с "Миланом", шестая-седьмая в своей лиге, да еще и потеряла ведущих центральных защитников Гарая и Паулисту. А после осенних побед над "Челси" и "Аяксом" в гостях со счетом 1:0 многое изменилось. Ее наставник Альберт Селадес говорил о "нейтрализации голевой бомбы" по имени "Аталанта". Не удалось. При том, что "Богиня" создала меньше, чем обычно.

Первый тайм прошел точно по сценарию Гасперини. Он вовсе не был против равных процентов владения мячом. Тем более, что "Валенсия" в этом компоненте не блистает. Вот "летучие мыши" и держали мяч немало. При этом создавали опасность лишь со стандартных положений, в первые 29 минут нанесли лишь один удар по воротам. А "Богиня" раскатывала с помощью коротких передач и флангов как она умеет. Иличич вывел Пашалича на вратаря, и Доменеку пришлось спасать. Гомес из левой части штрафной забросил в центр, и правый латераль Хатебур замкнул. Гозенс завершил красивую атаку неточным ударом.

Должен был Гасперини предвидеть и пять-семь проблемных минут. Быстро разыгранный штрафной привел к удару Торреса с немного острого угла в перекладину. Прострел Гедеша чуть не замкнули. Однако "Аталанта" выдержала, принялась спокойно держать мяч. И нашла гол. Лучший бомбардир команды в лиге Иличич открыл счет своим забитым голам в Лиге Чемпионов, пройдя трех конусов и мощно выстрелив с 15-ти метров под перекладину. Да и начало второго тайма со штурмом хозяев, отличным забросом Фройлера с линии штрафной и прорывом Хатебура метров на 50 (конусы так и стояли) можно было предсказать.

Ожидаемы были и немалые проблемы в обороне "Аталанты". В третьей четверти матча "Валенсии" удались четыре очень опасных прострела справа. Солер не попал. Черышев подхватил мяч и четко пробил низом метров с 17-ти. Он же умудрился с шести метров пробить слабо во вратаря. А в начале четвертой четверти бергамцы еле отбивались от соперника. Однако замены вначале позволили снять давление, а затем и вернуть себе мяч. Руслан Малиновский активно действовал в штрафной соперника и на ее линии, сбрасывал остро на партнеров, пробил с 16-ти метров. Неточно, но эффективно в стратегическом плане.

В первых трех турах группового турнира "Аталанта" платила налог новичка. Однако с тех пор она показывает свой истинный уровень, который видят и в лиге. Ничья с "Манчестер Сити", 2:0, 3:0 и 4:1 в матчах против "Динамо" Загреб, "Шахтера" и "Валенсии". И все это совершенно не случайно. Речь о реальной европейской силе, способной на многое. Президент клуба Антонио Перкасси назвал этот матч важнейшим в его истории. Что ж, при такой игре и таких результатах каждый следующий матч станет важнейшим в истории. А это признак огромного успеха.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Валенсия (Испания) Аталанта (Бергамо) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (14)
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RockNRoLLa (IF)
20.02.2020 в 00:41
Мілан так же колись накопав Депор, хех..
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0
-1
Justise (Львів)
20.02.2020 в 00:19
Дві команди без захисту... В одних залетіло все, іншим дико не фартило. Ну у Валенсїї багато травм, а що з Аталантою - де захист! В 1/4 їх винесе вперед ногами люба команда яка застосує пресинг...Так погано грати в захисті при тому що не треба було іти вперед....а якщо потрібно буде відіграватись то їх просто розірвуть...Не забуваймо, що так як сьогодні Аталанті, завжди щастити не буде(це стосується гри як в обороні так і в нападі)..P.S.Таки правда це не Аталанта сильна, просто Шахтар був слабкий..
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+2
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
20.02.2020 в 00:13
Валенсия сушите вёсла.
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+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.02.2020 в 00:11
Вроде играли ровно , а реализация просто нереальная у Атланты! Красавчики! Вот вам и новички! Но я бы не сбрасывал Валенсию окончательно со счетов
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
20.02.2020 в 00:10
Аталанта конечно молодцы, но Валенсия - это нечто. Моментов 4 убойных было минимум, но так завершать атаки.. это не Динамо, это даже не Ворскла, это даже я не знаю кто так может профукивать такие моменты..
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0
-1
Justise (Львів)
20.02.2020 в 00:20
Динамо чи Ворскла таких моментів навіть не створили б..
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.02.2020 в 00:02
Слабая группа у Шахтера говорили вы...ну ну
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
20.02.2020 в 00:03
Мы говорили слабый Шахтер киевн
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
20.02.2020 в 00:08
ты хочешь сказать, что Валенсия - это прямо твердый уровень Лиги Чемпионов? Команды сыграли красиво. Но это не говорит о том, что это был уровень топов. Аталанта поломается против более серьезного соперника.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
20.02.2020 в 00:02
Малина покер сделал. Красава!
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0
-1
amg333 (Kyiv )
20.02.2020 в 00:00
Наполи должен продолжить издевательство над испанскими середняками)Форца Аталанта!
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0
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.02.2020 в 00:09
Опять не закусывал?
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+2
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
20.02.2020 в 00:10
amg333 На клык возьмёшь убогий
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+1
0
Пришта Литин (Киев)
20.02.2020 в 00:00
Итальянцы должны помнить , как их земляки после такого же гандикапа, жидко обделывались на выезде.
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0
-2

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