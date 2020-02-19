ЛЧ. Аталанта - Валенсия 4:1. Европа, привыкай!

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Аталанта" - "Валенсия" 4:1

Голы: Хатебур 16, 62, Иличич 42, Фройлер 57 - Черышев 66

"Аталанта": Голлини, Паломино, Кальдара (Д. Сапата 75), Толой, Хатебур, Фройлер, Де Роон, Гозенс, Иличич, Пашалич (Тамез 90+1), Алехандро Гомес (Малиновский 81)

"Валенсия": Доменек, Васс, Мангаля, Диакаби, Гайя, Парехо, Кондогбия, Торрес, Солер, Гедеш (Черышев 64), Макси Гомес (Гамейро 73)

Предупреждениe: Хатебур 79

В Серии А уже отлично знают "Аталанту" Джан Пьеро Гасперини. Лучшую атаку лиги, забившую 13 мячей в четырех последних матчах и 63 в целом. Разорвавшую приличных середняков - 5:0, 5:0, 7:0. "Валенсия", как и "Парма" с "Миланом", шестая-седьмая в своей лиге, да еще и потеряла ведущих центральных защитников Гарая и Паулисту. А после осенних побед над "Челси" и "Аяксом" в гостях со счетом 1:0 многое изменилось. Ее наставник Альберт Селадес говорил о "нейтрализации голевой бомбы" по имени "Аталанта". Не удалось. При том, что "Богиня" создала меньше, чем обычно.

Первый тайм прошел точно по сценарию Гасперини. Он вовсе не был против равных процентов владения мячом. Тем более, что "Валенсия" в этом компоненте не блистает. Вот "летучие мыши" и держали мяч немало. При этом создавали опасность лишь со стандартных положений, в первые 29 минут нанесли лишь один удар по воротам. А "Богиня" раскатывала с помощью коротких передач и флангов как она умеет. Иличич вывел Пашалича на вратаря, и Доменеку пришлось спасать. Гомес из левой части штрафной забросил в центр, и правый латераль Хатебур замкнул. Гозенс завершил красивую атаку неточным ударом.

Должен был Гасперини предвидеть и пять-семь проблемных минут. Быстро разыгранный штрафной привел к удару Торреса с немного острого угла в перекладину. Прострел Гедеша чуть не замкнули. Однако "Аталанта" выдержала, принялась спокойно держать мяч. И нашла гол. Лучший бомбардир команды в лиге Иличич открыл счет своим забитым голам в Лиге Чемпионов, пройдя трех конусов и мощно выстрелив с 15-ти метров под перекладину. Да и начало второго тайма со штурмом хозяев, отличным забросом Фройлера с линии штрафной и прорывом Хатебура метров на 50 (конусы так и стояли) можно было предсказать.

Ожидаемы были и немалые проблемы в обороне "Аталанты". В третьей четверти матча "Валенсии" удались четыре очень опасных прострела справа. Солер не попал. Черышев подхватил мяч и четко пробил низом метров с 17-ти. Он же умудрился с шести метров пробить слабо во вратаря. А в начале четвертой четверти бергамцы еле отбивались от соперника. Однако замены вначале позволили снять давление, а затем и вернуть себе мяч. Руслан Малиновский активно действовал в штрафной соперника и на ее линии, сбрасывал остро на партнеров, пробил с 16-ти метров. Неточно, но эффективно в стратегическом плане.

В первых трех турах группового турнира "Аталанта" платила налог новичка. Однако с тех пор она показывает свой истинный уровень, который видят и в лиге. Ничья с "Манчестер Сити", 2:0, 3:0 и 4:1 в матчах против "Динамо" Загреб, "Шахтера" и "Валенсии". И все это совершенно не случайно. Речь о реальной европейской силе, способной на многое. Президент клуба Антонио Перкасси назвал этот матч важнейшим в его истории. Что ж, при такой игре и таких результатах каждый следующий матч станет важнейшим в истории. А это признак огромного успеха.