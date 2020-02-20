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"Я не удивлен". Месси прокомментировал победу Атлетико над Ливерпулем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Лионель сам скоро сыграет в ЛЧ

"Я не удивлен". Месси прокомментировал победу Атлетико над Ливерпулем
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Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси не удивлен успеху "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:0). Цитирует 32-летнего Месси Mundo Deportivo.

"Нет, я не удивлен. В день жеребьевки мы предполагали, что будет равная борьба. "Атлетико" часто играет в ЛЧ и очень силен в подобных противостояниях. Думаю, Симеоне проделал великолепную работу. Команда обновляется каждый год, но продолжает играть с идеей Диего, игроки уверены в том, что они делают на поле".

Ответный матч между "Ливерпулем" и "Атлетико" состоится 11 марта.

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В статье: Лионель Месси Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне Барселона Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
20.02.2020 в 11:15
Я теж... Бо 1:0 це мабуть головний рахунок Симеоне. І чи зможе Ліверпуль відігратися??? Хоч іноді Атлетико "летить" з непристойним рахунком... Так що шанси і наразі майже рівні... Проте будемо чекати на вихід просто ЧЕРВОНИХ! Вони наразі цікавіше виглядають.
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