"Я не удивлен". Месси прокомментировал победу Атлетико над Ливерпулем

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси не удивлен успеху "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:0). Цитирует 32-летнего Месси Mundo Deportivo.

"Нет, я не удивлен. В день жеребьевки мы предполагали, что будет равная борьба. "Атлетико" часто играет в ЛЧ и очень силен в подобных противостояниях. Думаю, Симеоне проделал великолепную работу. Команда обновляется каждый год, но продолжает играть с идеей Диего, игроки уверены в том, что они делают на поле".