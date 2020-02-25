"Мы не боимся Ювентус и Роналду". Форвард Лиона прокомментировал предстоящий матч ЛЧ

Один из лидеров "Лиона" Мусса Дембеле прокомментировал предстоящий поединок против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.

"Очевидно, что в этом сезоне у нас не всегда все проходит идеально. Но Лига чемпионов - особенный турнир, тут все иначе. Мы собраны, мотивированы и уверены в себе.

Опасаемся ли мы "Ювентуса" и Роналду? Страха у нас нет. мы знаем свои сильные стороны. Проведем ли мы великолепный матч, зависит от нас. Я - форвард, и моя задача забивать. Никакого особого давления я не чувствую. Намерен сыграть в обычном ключе и максимально помочь команде", - цитирует слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Крайне вероятно, что Дембеле, забивший в текущем сезоне 21 гол, летом сменит команду. На него претендуют английские гранды.