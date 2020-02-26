ЛЧ. Лион - Ювентус 1:0. Гения не было, игры не будет

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Лион. "Групама Стадиум"

"Лион" - "Ювентус" 1:0

Гол: Тузар 31

"Лион": А. Лопеш, Дюбуа (Тете 78), Марсело, Денайер, Марсал, Тузар, Гимараеш, Ауар, Корне (Андерсен 81), Экамби (Террье 66), Дембеле

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич (Рэмзи 62), Рабио (Бернардески 78), Куадрадо (Игуаин 70), Дибала, Криштиану Роналду

Предупреждения: Марсело 28, Корне 61

Нигде, в том числе и в самом "Ювентусе", не отрицали абсолютное везение со жребием. "Лион" проводит один из своих худших сезонов в 21-ом веке, лишь седьмой в лиге, в 1/8 финала Лиги Чемпионов пробился лишь чудом и большей частью благодаря соперникам. А "Ювентус" не побеждал никогда. Сам "Юве" в последних восьми матчах против французских соперников добыл шесть побед и две ничьи. Впрочем, в последнее время туринцы в гостях выглядят слабо. Вместе с этим матчем на их счету лишь две победы в семи последних вне Турина. Причем все по игре. И сегодня Чемпион Италии был остановлен довольно легко.

В первые 15 минут гости владели мячом 72 процента времени. При этом не создали ничего. Кроме опасного заброса Роналду, никем не замкнутого. Затем хозяева проснулись, до 30-ой минуты забросали штрафную "кроссами", с 30-ой до 45-ой обстреливали ворота издали (Экамби, Гимараеш). Темпа, точности и ума слишком не хватало. Однако настойчивость принесла заслуженный гол. Трансферная цель "Ювентуса" Ауар прорвался слева, прострелил, опорник Тузар воспользовался отсутствием на поле Де Лихта (получал медицинскую помощь) и замкнул. А еще до того Экамби головой с подачи углового попал в перекладину.

"Ювентус" нанес первый удар по воротам лишь на 27-ой минуте, до перерыва играл вальяжно, совершенно безразлично. Просто плохо. Терял слишком много мячей. Во втором тайме он уже добавил. Выигрывал дуэли, прижимал соперника к его воротам, владел мячом, действовал быстрее. В середине тайма Дибала не попал метров с семи. В концовке матча Игуаин после прострела Пауло примерно оттуда же. В те минуты мяч уже часто свистел вокруг Лопеша. Можно было и назначить пенальти за стык Гимараеша с Дибалой. Вместе с этим, свой первый удар в створ ворот "Юве" так и не нанес. И на гол, в принципе, не наиграл.

Вслед за "Ливерпулем", "Барселоной", "Пари Сен-Жермен" - другими претендентами на победу в Лиге Чемпионов - "Ювентус" неудачно проводит первый гостевой матч 1/8 финала. Вроде бы ничего страшного, учитывая, что дома он играет отлично. В последних семи матчах на "Алльянц Стадиум" он одержал семь побед, шесть из них - с разницей более одного мяча. Год назад на той же стадии отыгрался с 0:2 против "Атлетико". Но в том-то и дело, что для общей победы ему вновь понадобится гений Криштиану Роналду либо что-то подобное. Хорошей игры от туринцев лучше не ждать.