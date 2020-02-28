Еще семь стран потеряли последних участников еврокубков

На неделе завершилась стадия 1/16-й финала Лиги Европы и по итогам этого события произошли изменения на карте активных участников игры. Сразу семь стран остались без единого европредставителя, одна из ассоциаций потеряла сразу четырех полпредов (Португалия).

Итак, выбыли из еврокубков Португалия, Нидерланды, Бельгия, Кипр, Швеция, Румыния и Болгария. Активными участниками двух еврокубковых турниров (ЛЧ и ЛЕ) остаются еще двенадцать стран.

Ни одна из стран не сохранила максимального представительства, но наименьшие потери понесли три сильнейшие страны Таблицы коэффициентов – это Англия, Испания и Германия.