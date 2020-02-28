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Еще семь стран потеряли последних участников еврокубков

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Ряды редеют…

Еще семь стран потеряли последних участников еврокубков
Новина українською

На неделе завершилась стадия 1/16-й финала Лиги Европы и по итогам этого события произошли изменения на карте активных участников игры. Сразу семь стран остались без единого европредставителя, одна из ассоциаций потеряла сразу четырех полпредов (Португалия).

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Итак, выбыли из еврокубков Португалия, Нидерланды, Бельгия, Кипр, Швеция, Румыния и Болгария. Активными участниками двух еврокубковых турниров (ЛЧ и ЛЕ) остаются еще двенадцать стран.

Ни одна из стран не сохранила максимального представительства, но наименьшие потери понесли три сильнейшие страны Таблицы коэффициентов – это Англия, Испания и Германия.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы
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