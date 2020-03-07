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Тадич: Аякс бы победил Ливерпуль, если бы вышел в финал ЛЧ
Душана не отпускают мысли о прошлом розыгрыше ЛЧ
Атакующий хавбек "Аякса" Душан Тадич считает, что у его команды были все шансы выиграть Лигу Чемпионов в прошлом сезоне.
"Аякс" в полуфинале встречался с "Тоттенхэмом" и, победив лондонцев в гостях 1:0, на домашнем стадионе уступил со счетом 2:3.
"Я бы все отдал, чтобы стереть это из памяти. Не могу забыть об этом. До сих пор ищу ответ на вопрос о том, как мы могли проиграть в том полуфинале.
Если бы "Аякс" взял то, что ему причиталось в игре с "Тоттенхэмом", он бы победил "Ливерпуль" в финале в мае на стадионе в Мадриде. Мы бы не играли так плохо, как "Тоттенхэм", и действовали бы более вдохновенно, чем "Ливерпуль". Игроки "Аякса" были настолько уверены в себе, что против такой силы у "Ливерпуля" не нашлось бы адекватной защиты", – заявил Тадич.