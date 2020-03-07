  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тадич: Аякс бы победил Ливерпуль, если бы вышел в финал ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тадич: Аякс бы победил Ливерпуль, если бы вышел в финал ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Душана не отпускают мысли о прошлом розыгрыше ЛЧ

Тадич: Аякс бы победил Ливерпуль, если бы вышел в финал ЛЧ
Новина українською

Атакующий хавбек "Аякса" Душан Тадич считает, что у его команды были все шансы выиграть Лигу Чемпионов в прошлом сезоне.

"Аякс" в полуфинале встречался с "Тоттенхэмом" и, победив лондонцев в гостях 1:0, на домашнем стадионе уступил со счетом 2:3.

"Я бы все отдал, чтобы стереть это из памяти. Не могу забыть об этом. До сих пор ищу ответ на вопрос о том, как мы могли проиграть в том полуфинале.

Если бы "Аякс" взял то, что ему причиталось в игре с "Тоттенхэмом", он бы победил "Ливерпуль" в финале в мае на стадионе в Мадриде. Мы бы не играли так плохо, как "Тоттенхэм", и действовали бы более вдохновенно, чем "Ливерпуль". Игроки "Аякса" были настолько уверены в себе, что против такой силы у "Ливерпуля" не нашлось бы адекватной защиты", – заявил Тадич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Душан Тадич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...