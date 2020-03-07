Тадич: Аякс бы победил Ливерпуль, если бы вышел в финал ЛЧ

Атакующий хавбек "Аякса" Душан Тадич считает, что у его команды были все шансы выиграть Лигу Чемпионов в прошлом сезоне.

"Аякс" в полуфинале встречался с "Тоттенхэмом" и, победив лондонцев в гостях 1:0, на домашнем стадионе уступил со счетом 2:3.