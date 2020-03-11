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Кайл Уокер – единственный вратарь в текущем розыгрыше ЛЧ, который не пропустил от Аталанты
Англичанину следует задуматься о смене амплуа?
На 88-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" – "Манчестер Сити" (1:1) на замену вышел защитник "горожан" Кайл Уокер – ему пришлось сыграть на позиции вратаря после удаления Клаудио Браво. Самым большим испытанием для англичанина стал отбитый удар украинца Руслана Малиновского.
В перерыве того поединка Браво вышел вместо Эдерсона в перерыве, так как у бразильца было повреждение.
Atalanta have faced seven goalkeepers in this season's Champions League. They have scored goals against six. The only one who hasn't conceded to them is Kyle Walker.— Richard Jolly (@RichJolly) March 10, 2020
https://t.co/mTIYryfK1L pic.twitter.com/PUF7QD4LmM— Manchester City (@ManCity) March 11, 2020
Сейчас же, когда "Аталанта" уже ворвалась в ¼ финала турнира, журналист Ричард Джолли поделился интересной статистикой. Кайл – единственный из семи голкиперов в текущем розыгрыше ЛЧ, которому "бергамаски" не смогли забить. Остальных шестерых итальянцы расстраивали.