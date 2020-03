Кайл Уокер – единственный вратарь в текущем розыгрыше ЛЧ, который не пропустил от Аталанты

На 88-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" – "Манчестер Сити" (1:1) на замену вышел защитник "горожан" Кайл Уокер – ему пришлось сыграть на позиции вратаря после удаления Клаудио Браво. Самым большим испытанием для англичанина стал отбитый удар украинца Руслана Малиновского.

В перерыве того поединка Браво вышел вместо Эдерсона в перерыве, так как у бразильца было повреждение.

Atalanta have faced seven goalkeepers in this season's Champions League. They have scored goals against six. The only one who hasn't conceded to them is Kyle Walker.