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Кайл Уокер – единственный вратарь в текущем розыгрыше ЛЧ, который не пропустил от Аталанты

Лига Чемпионов
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Англичанину следует задуматься о смене амплуа?

Кайл Уокер – единственный вратарь в текущем розыгрыше ЛЧ, который не пропустил от Аталанты
Новина українською

На 88-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" – "Манчестер Сити" (1:1) на замену вышел защитник "горожан" Кайл Уокер – ему пришлось сыграть на позиции вратаря после удаления Клаудио Браво. Самым большим испытанием для англичанина стал отбитый удар украинца Руслана Малиновского.

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В перерыве того поединка Браво вышел вместо Эдерсона в перерыве, так как у бразильца было повреждение.

Сейчас же, когда "Аталанта" уже ворвалась в ¼ финала турнира, журналист Ричард Джолли поделился интересной статистикой. Кайл – единственный из семи голкиперов в текущем розыгрыше ЛЧ, которому "бергамаски" не смогли забить. Остальных шестерых итальянцы расстраивали.

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В статье: Кайл Уокер Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Манчестер Сити
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