Пир во время чумы. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Пандемия шагает по планете и, когда такое было, угрожает оставить нас без футбола. Пока же футбол оставляют без зрителей. На этой неделе, в Лиге чемпионов так прошли два матча из четырех. Однако, невзирая на этот печальный фон, в целом игры были на должном уровне. И 17 голов (более четырех за матч, в среднем) – лишнее тому подтверждение.

Валенсия – Аталанта 3:4

Лейпциг – Тоттенхэм 3:0

Ливерпуль – Атлетико 2:3

ПСЖ – Боруссия 2:0

Зрелищность. Наиболее смотрибельный поединок выдали команды в Ливерпуле – вместе с экстра-таймами насчитал около двух десятков опасных моментов у ворот. Любопытно, что четыре мяча из пяти были забиты именно в дополнительное время. Редчайший, если не уникальный случай. Захватывающее зрелище нам явили и в Валенсии, и это при пустых трибунах!

В Лейпциге был хорош первый тайм, после чего голевые моменты взяли паузу на добрых полтайма. Ну и скромнее других смотрелся матч в Париже – всего шесть стоящих внимания эпизодов, четыре из которых случились до перерыва.

Интрига. Если кто-нибудь и сомневался в проходе "Аталанты" в четвертьфинал, эти сомнения должны были развеяться уже на 3-й минуте, после пенальти, реализованного Иличичем. Задача забить четырежды, не пропустив ни разу – и все это лишь для перевода игры в овертайм – для нынешней "Валенсии" явно не под силу.

???? Party in the @Atalanta_BC dressing room after they booked their quarter-final place last night.



Which 2 teams will be doing this tonight? pic.twitter.com/Wy4QA0k6SH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2020

В Лейпциге исход двухматчевой дуэли стал практически ясен на 10-й минуте, когда Забитцер открыл счет. В два гола "Тоттенхэма" и так не шибко верилось, а к середине тайма тот же австриец сделал дубль. И на то время это был второй голевой момент игры из двух возможных.

Единственный шанс продлить игру в дополнительное время "Боруссия" упустила на 77-й минуте. Пожалуй, у Брандта таки-была возможность поразить цель, но рикошет от ноги защитника заставляет нас говорить об этом в сослагательном наклонении.

"Ливерпуль", считаю, "сдулся" на 97-й минуте, когда пропустил первый мяч от Льоренте – уже через три минуты после долгожданного и, казалось бы, судьбоносного гола Фирмино. Все что мы увидели потом – еще два мяча, забитых "Атлетико".

Логика. "Лейпциг" и ПСЖ всенепременно "наиграли" на победу, но она могла быть выражена в более скромных цифрах.

"Аталанта" опять превзошла "Валенсию" в реализации моментов – тут вполне могла быть и ничья, какие-нибудь 2:2. Хотя, как сказать: таких шансов, как два пенальти, у "Валенсии" не было в принципе.

Чудовищно нелогичен исход поединка в Ливерпуле, где хозяева едва ли не вдавили в газон "Атлетико" в основное время, которое должны были выиграть с крупным счетом. А вот уже экстра-таймы, взятые в отдельности, были проиграны достаточно закономерно.

Резюмируя впечатления от двух раундов, скажу, что "Аталанта" вряд ли "наиграла" аж на две победы и проход заслужила тем, что лучше распорядилась своими возможностями. Она была лучше "Валенсии", но не настолько.

Абсолютно справедлив успех "Лейпцига" и ПСЖ. И вопиюще незакономерен триумф "Атлетико", который даже в первой домашней игре не смотрелся командой, достойной победы. Не говоря уже о второй. Понимаю, что всегда найдутся сторонники такой игры и любители смотреть на табло. Но здесь мы говорим о логике голевых моментов.

Судейство. У матросов нет вопросов, у арбитров нет проблем.

Везение. "Атлетико"!!! Опуская тучу других неиспользованных возможностей "Ливерпуля", вспомним удар Робертсона в перекладину ворот на 66-й минуте. Фортуна покровительствовала здесь терпеливым. И теперь можно лишь предполагать, как сложились бы события дальше. Мог бы случиться вратарский ляп Адриана, подрезавший крылья команде Клоппа, или нет.

Эта ошибка, когда мяч был фактически подарен кипером Феликсу, который затем ассистировал Льоренте, похоже, повергла "Ливерпуль" в состояние грогги. Дальше он атаковал скорее по инерции, я бы даже сказал, с известной долей обреченности. Сколько командных усилий перечеркнула эта дичь!

Напомню: а это произошло уже в дополнительное время. Которого могло и не быть. Как говорил Остап Бендер: с таким счастьем – и на свободе!

Личности. Чтобы вы понимали, из 15 запомнившихся особо игроков (что само по себе мой личный рекорд) 9 участвовали в матче "Ливерпуль" - "Атлетико". Насколько же ярким спектаклем он стал, если на главные роли претендовал почти каждый второй!

После долгих раздумий, самой яркой личностью недели в Лиге чемпионов назвал бы вратаря мадридцев Облака, на чьем счету под десяток важных сэйвов.

Вторым назову Льоренте, вышедшего на замену и принявшего участие во всех голах "Атлетико". Затем Ди Марию – непосредственного участника всех четырех голевых моментов ПСЖ и автора обеих голевых передач. И лишь после них – "Ильича" из "Аталанты" с его покером. Пятерку футбольных личностей замкнет Вийналдум из "Ливерпуля".

Определиться с очередностью в этом списке было невероятно сложно, поэтому автор, как всегда, не претендуя на истину и на авторитет, всего лишь предлагает вашему вниманию свой вариант.

Симпатии. Больше всех понравился вылетевший "Ливерпуль", и мне сложно будет понять того, кому он не понравился. Однозначно не разочаровал "Лейпциг". "Аталанта" была симпатична наравне с "Валенсией", как и в первой игре. ПСЖ – ну, такое…

"Атлетико"… Некрасиво жить не запретишь. Да и понимаем красоту мы все по-разному. Кому и кобыла невеста, как писали все те же классики. Но если ту же "Аталанту" жребий свел бы с командой Симеоне, нетрудно догадаться, на чьей стороне изначально будут мои симпатии.

Впрочем, это никому не мешает воспеть оду несгибаемой воле "Атлетико", и прочая, и прочая. Главное же – в целом, футбол нас порадовал куда больше, чем в матчах первого раунда. И очень хочется верить, что это не станет лебединой песней нынешней Лиги чемпионов…