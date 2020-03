Пир во время чумы. Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Пандемия шагает по планете и, когда такое было, угрожает оставить нас без футбола. Пока же футбол оставляют без зрителей. На этой неделе, в Лиге чемпионов так прошли два матча из четырех. Однако, невзирая на этот печальный фон, в целом игры были на должном уровне. И 17 голов (более четырех за матч, в среднем) – лишнее тому подтверждение.

Зрелищность. Наиболее смотрибельный поединок выдали команды в Ливерпуле – вместе с экстра-таймами насчитал около двух десятков опасных моментов у ворот. Любопытно, что четыре мяча из пяти были забиты именно в дополнительное время. Редчайший, если не уникальный случай. Захватывающее зрелище нам явили и в Валенсии, и это при пустых трибунах!

В Лейпциге был хорош первый тайм, после чего голевые моменты взяли паузу на добрых полтайма. Ну и скромнее других смотрелся матч в Париже – всего шесть стоящих внимания эпизодов, четыре из которых случились до перерыва.

Интрига. Если кто-нибудь и сомневался в проходе "Аталанты" в четвертьфинал, эти сомнения должны были развеяться уже на 3-й минуте, после пенальти, реализованного Иличичем. Задача забить четырежды, не пропустив ни разу – и все это лишь для перевода игры в овертайм – для нынешней "Валенсии" явно не под силу.

???? Party in the @Atalanta_BC dressing room after they booked their quarter-final place last night.



Which 2 teams will be doing this tonight? pic.twitter.com/Wy4QA0k6SH