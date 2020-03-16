"Клопп, прекрати плакать и поздравь Атлетико". Экс-игрок Фейенорда раскритиковал тренера Ливерпуля

Экс-игрок "Фейенорда" и сборной Голландии Вим ван Ханегем жестко высказался в адрес Юргена Клоппа после поражения в матче с "Атлетико".

"Я расстроен теми людьми, которые считают, что в футболе нужно только атаковать. Клопп и Оуэн пренебрежительно высказались в адрес "Атлетико" и Симеоне. Сначала они проигрывают в Мадриде, когда в АПЛ у них прекрасно идут дела. После проигрывают в Англии и начинают ныть о стиле соперника.

"Атлетико" нужно отдать должное, ведь они переломили игру, когда проигрывали 0:2. Кто мешал "Ливерпуля" удержать нужный счет после гола Фирмино? Поэтому нужно прекратить плакать, жаловаться и поздравить испанцев", - приводит слова голландца Mundo Deportivo.

Интервью, в котором Клопп возмущался из-за стиля матрасников можно прочесть здесь.