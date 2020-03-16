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"Клопп, прекрати плакать и поздравь Атлетико". Экс-игрок Фейенорда раскритиковал тренера Ливерпуля

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И ведь есть истинна в его словах

"Клопп, прекрати плакать и поздравь Атлетико". Экс-игрок Фейенорда раскритиковал тренера Ливерпуля
UA-Футбол
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Экс-игрок "Фейенорда" и сборной Голландии Вим ван Ханегем жестко высказался в адрес Юргена Клоппа после поражения в матче с "Атлетико".

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"Я расстроен теми людьми, которые считают, что в футболе нужно только атаковать. Клопп и Оуэн пренебрежительно высказались в адрес "Атлетико" и Симеоне. Сначала они проигрывают в Мадриде, когда в АПЛ у них прекрасно идут дела. После проигрывают в Англии и начинают ныть о стиле соперника.

"Атлетико" нужно отдать должное, ведь они переломили игру, когда проигрывали 0:2. Кто мешал "Ливерпуля" удержать нужный счет после гола Фирмино? Поэтому нужно прекратить плакать, жаловаться и поздравить испанцев", - приводит слова голландца Mundo Deportivo.

Интервью, в котором Клопп возмущался из-за стиля матрасников можно прочесть здесь.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Вим ван Ханегем
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
16.03.2020 в 20:34
не тільки воротар,там і форварди не всі моменти реалізували,та й захист міг тоді матрасника обіграти
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0
-1
alext1467 (Kiev)
16.03.2020 в 20:13
мешал тупой вратарь выбивший мяч прямо на соперника
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0
-1

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