Рамос: После гола в финале ЛЧ-2014 могу спокойно умирать

Защитник "Реала" Серхио Рамос вспомнил финал Лиги чемпионов против "Атлетико" (4:1).

"После мяча, который принес нам десиму, я сказал: "Теперь я могу спокойно умирать".

Это гол всей моей жизни. Этот мяч изменил историю нашего клуба", – сказал Рамос El Chiringuito TV.