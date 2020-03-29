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Рамос: После гола в финале ЛЧ-2014 могу спокойно умирать

Лига Чемпионов
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Лидер "сливочных" рассказал о том самом голе в ворота "Атлетико"

Рамос: После гола в финале ЛЧ-2014 могу спокойно умирать
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Защитник "Реала" Серхио Рамос вспомнил финал Лиги чемпионов против "Атлетико" (4:1).

"После мяча, который принес нам десиму, я сказал: "Теперь я могу спокойно умирать".

Это гол всей моей жизни. Этот мяч изменил историю нашего клуба", – сказал Рамос El Chiringuito TV.

Напомним, Рамос сравнял счет в матче на 90+3 минуте. В итоге "Реал" одержал волевую победу со счетом 4:1 в дополнительное время и выиграл 10-й трофей Лиги Чемпионов в истории.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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