Лига Чемпионов
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Рамос: После гола в финале ЛЧ-2014 могу спокойно умирать
Лидер "сливочных" рассказал о том самом голе в ворота "Атлетико"
Защитник "Реала" Серхио Рамос вспомнил финал Лиги чемпионов против "Атлетико" (4:1).
"После мяча, который принес нам десиму, я сказал: "Теперь я могу спокойно умирать".
Это гол всей моей жизни. Этот мяч изменил историю нашего клуба", – сказал Рамос El Chiringuito TV.
Напомним, Рамос сравнял счет в матче на 90+3 минуте. В итоге "Реал" одержал волевую победу со счетом 4:1 в дополнительное время и выиграл 10-й трофей Лиги Чемпионов в истории.
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