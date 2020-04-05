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УЕФА о заявлении Чеферина: Это неправда. Президент такого не устанавливал

Лига Чемпионов
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Сообщается, что организация до сих пор рассматривает все варианты и ждет решения властей

УЕФА о заявлении Чеферина: Это неправда. Президент такого не устанавливал
Новина українською

Вчера, президента УЕФА Александр Чеферин заявил, что 3 августа - крайний срок для завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Но сегодня сама организация УЕФА отрицает эту информацию

"Появились сообщения, что президент УЕФА Александер Чеферин в интервью ZDF сказал, что ЛЧ должна быть доиграна до 3 августа. Это неправда. Президент не устанавливал никаких крайних сроков для завершения сезона.

В настоящий момент УЕФА анализирует все варианты завершения внутренних и международных соревнований в рамках рабочей группы, созданной 17 марта.

Главным приоритетом является сохранение здоровья общества. Исходя из этого ведется поиск дат для завершения всех соревнований, изучаются доступные опции.

Матчи могут быть быть проведены в июле и августе, если возникнет такая необходимость. Все будет зависеть от того, когда возобновятся встречи и когда будут получены соответствующие разрешения от властей", – говорится в заявлении УЕФА.

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В статье: УЕФА Александер Чеферин коронавирус
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Источник:
Reuters
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