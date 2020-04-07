Посткарантинная фантастика. Как Украина могла бы получить три места в следующей Лиге чемпионов

А вам нынешние события за вашим окном не напоминают сюжеты постапокалиптических фильмов? Страны, охваченные паникой и хаосом, разрушение экономики и жизненного уклада, опустевшие города и улицы, социальные контакты как реальная угроза вашему существованию... Такое мы видели на голубых экранах и о таком читали на страницах книг, а сейчас вполне реально переживаем это в повседневной жизни.

Этот год уже точно будет уникальным – он войдет в историю, про его события будут писать в книгах. Жизнь, наверное, уже не будет такой как раньше. Изменится и футбол.

Сезон, поставленный на паузу, оставляет множество открытых вопросов: как будут распоряжаться национальными чемпионатами те или иные страны, что будет с еврокубками и когда и в каком формате стартует сезон следующий? А еще вынужденный перерыв позволяет размышлять над сценариями, которым не было бы места во время насыщенных футболом дней. Сейчас как никогда актуальны фантастические сценарии.

Хотя описанное в данном блоге развитие событий фантастическое для Украины, но не такое уж и нереальное для других стран, например, для Греции или Турции. Эти страны, находясь за пределами топ-6 в Таблице коэффициентов, могут получить право в следующем сезоне сыграть тремя командами в Лиге чемпионов вместо двух. Такое может случиться, если текущую Лигу Европы выиграет команда, которая в своем национальном чемпионате финиширует ниже зоны Лиги чемпионов.

Например, если "Истанбул" возьмет трофей, а в турецкой Суперлиге финиширует за пределами топ-2. Это реально, потому что на корону в Турции в равной степени претендуют сразу четыре команды. "Олимпиакос" лидирует в Греции, но все еще может опуститься ниже второго места (хотя шансы на это невелики). Как и ЛАСК в Австрии, однако команда из Линца висит на волоске от вылета из Лиги Европы после домашнего поражения 0:5 в первом матче 1/8-й финала от МЮ. Шотландия, Дания и Швейцария, которые в следующем сезоне должны делегировать в Лигу чемпионов по одной команде, сохраняют теоретические шансы расширить заявку до двух представителей. Топ-чемпионаты, - Испания, Италия, Англия, Германия, - могут в Лиге чемпионов 2020/21 сыграть сразу пятью командами. Ну а Украина, как и Греция, Австрия или Турция – тремя.

Для этого нужно, чтобы "Шахтер" выиграл Лигу Европы и финишировал в УПЛ ниже второго места. УЕФА не будет отбирать у чемпиона и вице-чемпиона право сыграть в европейском турнире, а расширит заявку страны, как уже бывало в нескольких аналогичных случаях.

Фантастическим для Украины такой сценарий выглядит прежде всего из-за отсутствия реальной конкуренции для "Шахтера" в борьбе за первое место турнирной таблицы УПЛ. Поэтому, независимо от того, продолжится или не продолжится чемпионат, претендент на корону только один. И легче поверить в то, что планета сойдет с орбиты, нежели в то, что "Шахтер" растеряет свое преимущество в УПЛ.

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Отсутствие конкуренции – это всегда плохо. При любых обстоятельствах.