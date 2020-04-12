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Фердинанд: Барса преподала МЮ настоящий урок на Уэмбли. Месси был просто убийцей

Лига Чемпионов
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Англичанин поделился воспоминаниями о финале ЛЧ 2011-го года

Фердинанд: Барса преподала МЮ настоящий урок на Уэмбли. Месси был просто убийцей
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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил финал ЛЧ 2010/11 против "Барселоны" (1:3).

– Месси был просто убийцей. Роналдиньо был невероятным волшебником, но Месси делал все то же самое, но еще и завершал это голом или голевой передачей.

- Самая сильная команда, против которой довелось играть?

– "Барселона" преподала нам настоящий урок на "Уэмбли". Мы с Гиггзом и Скоулзом стояли и смотрели, как они поднимают трофей, и я сказал, приложив руку ко рту: "Я просто в растерянности". Месси в том матче делал все что хотел, – рассказал Рио Фердинанд.

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В статье: Рио Фердинанд Лига чемпионов Барселона Манчестер Юнайтед
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Источник:
Copa90 Football
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