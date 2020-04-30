Марио Руи: У Наполи будет шанс шокировать Барселону

Защитник "Наполи" Марио Руи признался, что скучает по футболу, а также рассказал о главных целях клуба на концовку сезона.

"Сейчас я очень скучаю по футболу. Но я понимаю, что нам следует пойти на жертвы сейчас, чтобы матчи побыстрее возобновились.

Матч против "Барселоны"? Это будет очень сложная игра, но уверен, что мы сможет их шокировать. Сейчас наш клуб продолжает играть в трех турнирах и мы хотим занять самые высокие места", - приводит слова Руи Radio Kiss Kiss.

Напомним, что первая игра "Наполи" - "Барселона" закончилась со счетом 1:1.