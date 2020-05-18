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Десять голов на двоих! 60 лет назад состоялся самый результативный финал Кубка Чемпионов

Лига Чемпионов
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Мадрид выиграл свой пятый подряд трофей

Десять голов на двоих! 60 лет назад состоялся самый результативный финал Кубка Чемпионов
UA-Футбол
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Кубок европейских чемпионов берет свое начало с 1955-го года. Однако на первых этапах казалось, что это будет турнир одной команды - мадридского "Реала". Пять первых розыгрышей выиграл именно королевский клуб. Сегодня же - 60-я годовщина наиболее эффектной победы сливочных.

В первом раунде "Реал" размялся на люксембургском "Женессе", затем обыграл "Ниццу", а в полуфинале дважды 3:1 разобрался с "Барселоной". Параллельным курсом шел "Айнтрахт". Франкфуртцы обыграли "Янг Бойз", австрийский "Винер" и шотландский "Рейнджерс" (6:1, 6:3).

В итоге 18-го мая 1960-го года в финале на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго в присутствии 127000 зрителей "Реал" и "Айнтрахт" разыграли действо, которое до сих пор никому не удалось повторить.

Немцы открыли счет на 18-й минуте усилиями Рихарда Кресса. Но этим только разозлили гиганта, в составе которого выступали лучшие бомбардиры того времени. Уже к 30-й минуты "Реал" вел 2:1 - дублем отметился Альфредо Ди Стефано. Перед перерывом за дело взялся Ференц Пушкаш - венгр забил первый из своих четырех голов в матче. После перерыва он забил на 56-й (с пенальти), 60-й и 71-й.

Лишь после того, как счет стал 6:1, "Айнтрахт" подал признаки жизни. Ирвин Штайн в течение четырех минут оформил дубль, правда, между его двумя голами еще один результативный удар нанес Ди Стефано. В итоге - 7:3 в пользу "Реала", который таким образом выиграл свой пятый подряд Кубок Чемпионов.

Кубок Чемпионов 1959/1960. Финал
18 мая 1960. Глазго. Хэмпден Парк. 127621 зритель
"Реал" (Мадрид) - "Айнтрахт" (Франкфурт) 7:3
Голы: Ди Стефано 27, 30, 73, Пушкаш 45+1, 56 пен., 60, 71 - Кресс 18 Штайн 72, 75
"Реал": Домингес - Маркитос, Сантамария, Пачин, Хосе Мария Видаль, Саррага, Канария, Дель Соль, Ди Стефано, Пушкаш, Хенто
Тренер: Минелли Муньос
"Айнтрахт": Лой - Луц, Хофер, Вайльбахер, Айгенбродт, Штинка, Кресс, Линднер, Штайн, Пфафф, Майер
Тренер: Пауль Оссвальд

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В статье: Реал (Мадрид) Ференц Пушкаш Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) День в истории
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