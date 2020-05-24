San 24 de Mayo. В этот день Реал выиграл два финала Лиги чемпионов, а гол Серхио Рамоса стал легендарным

24-е мая – особый день в истории мадридского "Реала". Именно в этот день двадцать и шесть лет назад мадридцы выигрывали трофеи Лиги чемпионов. Обе победы были важными, знаковыми, памятными. И обе сформировали особую для мадридцев ауру этой даты.

Ее (дату) еще называют днем ​​Восьмого и Десятого – восьмой и десятый по счету трофеи КЕЧ / Лиги чемпионов в истории мадридской команды. 24-го мая 2000-го года "Реал" был безальтернативно сильнее "Валенсии": 3:0 на "Сен-Дени" в Париже. Это был финал имени Мичела Сальгадо, Фернандо Морьентеса, Рауля Гонсалеса, Редондо и 19-летнего Икера Касильяса. У "Валенсии" тоже была классная команда, однако ей пришлось пережить болезненную неудачу в шаге от цели. И это будет не единственная такая ситуация. Еще один финал Лиги чемпионов "Лос Чес" проиграли в следующем году.

Морьентес на 39-й, Макманаман на 67 и Рауль на 75 оформили разгром "Валенсии", а в этот же день четырнадцатью годами позже "сливочные" выиграли и десятый трофей подобного разлива. И снова в финале "Реал" огорчил испанскую команду.

На этот раз – мадридский "Атлетико". Матч состоялся 24-го мая 2014-го года в Лиссабоне на стадионе "Да Луш". Для "Атлетико" это был второй в истории финал КЕЧ / ЛЧ и первый в эпоху Диего Симеоне. Финал, в котором "матрасники" были максимально близки к победе.

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На 36-й минуте Диего Годин забил гол и в счете "Атлетико" вел до 90+3-й минуты. Казалось, ничто уже не помешает "матрасникам" поднять кубок над головой, но "Реал" применил оружие, которое уже стало легендарным для этой команды. Оружие Серхио Рамоса. Центральный защитник, ментальный лидер, один из символов этой команды забил гол после подачи углового и перевел игру в овертаймы.

Несмотря на то, что "Реал" до финального свистка забил еще трижды (Бейл, Марсело, Роналду с пенальти), именно точный удар Рамоса был определяющим. Он предотвратил взрыв напряжения в офисах, которое образовалось и росло после 2009-го года, когда на пост президента вернулся Флорентино Перес, который вел весьма противоречивую политику (это отражалось и на результатах – три подряд вылета в полуфинале Лиги чемпионов). Он предотвратил увольнение Карло Анчелотти, который крайне умело руководил имеющимися у него звездными ресурсами. Этот гол принято считать шагом к возрождению величия клуба в 21-м веке.

Сам Серхио Рамос также очень тепло отзывается именно об этом голе: "Прошло несколько лет, но – словно вчера. Несмотря на то, что футбол очень динамичный, никто не перестает волноваться из-за тех или иных моментов. Это изменило историю нашего клуба. Мы выиграли Лигу чемпионов, когда уже почти все было потеряно. После я сказал маме, что теперь могу спокойно умереть, что бы ни случилось дальше. Да, я думаю, что это мой лучший гол, гол всей моей карьеры, это самое ценное, что может быть не только для меня, но и для футбольного мира и нашего клуба в целом".

Именно после того сезон "Реал" прорвало и на протяжении следующих четырех лет он еще трижды выиграл Лигу чемпионов.