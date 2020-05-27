Прыгучий Месси и первый успех Гвардиолы. 11 лет назад Барселона разбила МЮ в финале Лиги Чемпионов

27-го мая 2009-го года Рим принимал финал Лиги Чемпионов - обладатель трофея "МЮ" играл с "Барселоной". Встреча была интересной как с точки зрения тренерского противостояния (именитый Фергюсон и молодой Гвардиола), так и со стороны борьбы лучших футболистов мира (Месси и Роналду).

Путь к решающему матчу был тернист для двух команд - в четвертьфинале "МЮ" с большими трудностями выбил "Порту" (общий счет 3:2). О спорном полуфинале "Барселона" - "Челси" знают практически все. Тогда лондонский клуб был близок ко второму финалу подряд, но шальной удар Иньесты перевернул ситуацию.

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Сам финал можно разделить на две части - до первого гола и после. В стартовые десять минут команда Фергюсона смотрела просто великолепно, но точный удар Самуэля Это`О заставил их нервничать и до конца игры они так и не пришли себя. Второй гол встречи в исполнении Лео Месси и вовсе можно назвать шедевром. Согласитесь, не очень часто аргентинский гений забивает головой. До этого последовал великолепный ассист от Хави.

"Барселона" выиграла свой третий трофей Лиги Чемпионов, благодаря чему оформила требл. Гвардиола с первой же попытки завоевал главный европейский турнир и спустя два года его ждал еще один триумф.

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Это`О (10), Месси (70)