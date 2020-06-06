Коке: Атлетико должны отдать титул ЛЧ, если сезон не будет доигран

Полузащитник "Атлетико" Коке поделился мнением о том, что Лига чемпионов не будет доиграна в нынешнем сезоне.

"В беседе с друзьями я говорю им, что эта Лига чемпионов – "Атлетико". Мы не можем поменять нашу философию. У нас не отберут наш стиль и образ жизни.

Если сезон не доиграют, в этом году мы должны быть победителями Лиги чемпионов. Как в боксе – ведь мы выбили действующего чемпиона.

В первую очередь сейчас мы должны думать о Ла Лиге. ЛЧ вернется не раньше августа. Нужно сконцентрироваться на чемпионате и подготовиться в ЛЧ. Если мы не сделаем этого, не добьемся успеха", – цитирует Коке AS.