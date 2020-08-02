Милитао: Забью в ворота Ман Сити победный гол головой

Защитник "Реала" Эдер Милитао поделился ожиданиями от ответного матча с "Манчестер Сити" в рамках 1/8 Лиги Чемпионов.

- Вы сыграете в старте против "Ман Сити". Что думаете по этому поводу?

- Это сильные эмоции. Уникальный момент для меня. Рамоса не будет на поле, так что я должен показать свое сердце и отдать на поле все силы.

- Кого вы считаете самым опасным игроком в составе "Ман Сити"?

- Они все хороши... Назову Габриэла Жезуса.

- Вы уже сделали многое, но пока не забивали за "Реал". Как представляете себе первый гол за клуб?

- Могу представить, что забью в Манчестере. Победный мяч головой. Но я не знаю, как буду праздновать. Нет ничего невозможного, так что - представляю его именно так.

- Что вы бы хотели сказать фанатам "Реала" перед матчем?

- Мадридисты, против "Сити" не сыграет наш капитан, но я буду на поле. Я проведу хороший матч, поверьте мне. Мы победим, - сказал Эдер Милитао.

Напомним, поединок между "сливочными" и "горожанами" пройдет 7-го августа, начало - в 22:00.