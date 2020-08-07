  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. А где Дембеле? Стала известна заявка Барселоны на ответный матч 1/8 ЛЧ с Наполи
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

А где Дембеле? Стала известна заявка Барселоны на ответный матч 1/8 ЛЧ с Наполи

Лига Чемпионов
(2 голосов)

И еще нескольких не хватает…

А где Дембеле? Стала известна заявка Барселоны на ответный матч 1/8 ЛЧ с Наполи
Новина українською

Тренерский штаб каталонской "Барселоны" определил список игроков на завтрашний поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским "Наполи". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Первый матч в Неаполе завершился со счетом 1:1.

Читайте такжеБарселона объявила о переходе 19-летнего бразильского форварда. Сумма отступных – 300 миллионов евро

Отметим, что вингера "сине-гранатовых" Усмана Дембеле нет в заявке на встречу с "адзурри". Артуро Видаль и Серхио Бускетс не сыграют из-за дисквалификаций.

Напомним, Дембеле потянул мышцу бедра – также в лазарете пребывают Умтити, Тодибо и Артур. В команде сомневались по поводу участия в поединке Марка-Андре Тер Штегена, ведь вратарю "Барселоны" необходима операция на колене. Вашему вниманию – вся заявка:

Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Суарес, Месси, Нето, Ленгле, Гризманн, Альба, Серхи Роберто, Де Йонг, Жуниор, Пенья, Рики Пуч, Ансу Фати, Араужо, Мончу, Мингеза, Конрад, Рейс, Хандро

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Лига чемпионов Барселона Наполи (Неаполь) Лига Чемпионов УЕФА Усман Дембеле Артур
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...