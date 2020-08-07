А где Дембеле? Стала известна заявка Барселоны на ответный матч 1/8 ЛЧ с Наполи

Тренерский штаб каталонской "Барселоны" определил список игроков на завтрашний поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским "Наполи". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Первый матч в Неаполе завершился со счетом 1:1.

Отметим, что вингера "сине-гранатовых" Усмана Дембеле нет в заявке на встречу с "адзурри". Артуро Видаль и Серхио Бускетс не сыграют из-за дисквалификаций.

Напомним, Дембеле потянул мышцу бедра – также в лазарете пребывают Умтити, Тодибо и Артур. В команде сомневались по поводу участия в поединке Марка-Андре Тер Штегена, ведь вратарю "Барселоны" необходима операция на колене. Вашему вниманию – вся заявка:

Тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Суарес, Месси, Нето, Ленгле, Гризманн, Альба, Серхи Роберто, Де Йонг, Жуниор, Пенья, Рики Пуч, Ансу Фати, Араужо, Мончу, Мингеза, Конрад, Рейс, Хандро