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Барселона объявила о переходе 19-летнего бразильского форварда. Сумма отступных – 300 миллионов евро

Трансферы
(1 голосов)

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Барселона объявила о переходе 19-летнего бразильского форварда. Сумма отступных – 300 миллионов евро
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Каталонская "Барселона" объявила на своем официальном сайте о переходе 19-летнего нападающего Густаво Майи. Контракт молодого бразильца истекает 30 июня 2025 года, но особенно интересен размер отступных.

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Данная сумма составила 300 миллионов евро. О договоренности с бразильским "Сан-Паулу" было известно еще в марте. За 1 миллион евро "сине-гранатовые" зарезервировали право приобретения нападающего, отодвинув в очереди "Ливерпуль" и "Атлетико".

Еще 3,5 миллиона "Барселона" выплатила частями. 19-летний Густаво так и не дебютировал в основе "Сан-Пауло", Майя довольствовался выступлениями исключительно за молодежную команду бразильского клуба. В следующем сезоне он будет представлять "Барселону Б".

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В статье: Барселона Сан-Паулу Густаво Майя
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Источник:
FCB

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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
07.08.2020 в 13:30
Месси в печали
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.08.2020 в 13:20
3.5 млн лямов частями... Бедная, бедная Барса...
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
07.08.2020 в 14:10
Нищеброды какие то..
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.08.2020 в 13:19
більше аніж трансфер Неймара з Барси у ПСЖ і головне більше, ніж клаусула ЛеоМессі у найкращі його роки (+ ще інфляцію, курс валюти...врахуйте) = але більш ніж утричі менше за клаусулу CR7 1 МЛРД ЄВРОВАЛЮТИ НІХТО Ж НЕ ЗАБУВ ДЕЛЬФІН НАЙКРАЩИЙ ФУТБОЛІСТ)
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