Барселона объявила о переходе 19-летнего бразильского форварда. Сумма отступных – 300 миллионов евро
Сколько?!
Каталонская "Барселона" объявила на своем официальном сайте о переходе 19-летнего нападающего Густаво Майи. Контракт молодого бразильца истекает 30 июня 2025 года, но особенно интересен размер отступных.
Данная сумма составила 300 миллионов евро. О договоренности с бразильским "Сан-Паулу" было известно еще в марте. За 1 миллион евро "сине-гранатовые" зарезервировали право приобретения нападающего, отодвинув в очереди "Ливерпуль" и "Атлетико".
Еще 3,5 миллиона "Барселона" выплатила частями. 19-летний Густаво так и не дебютировал в основе "Сан-Пауло", Майя довольствовался выступлениями исключительно за молодежную команду бразильского клуба. В следующем сезоне он будет представлять "Барселону Б".