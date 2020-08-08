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Дрался с полицией и чуть не убил жену: темная сторона Артуро Видаля

Лига Чемпионов
(6 голосов)

Про великого футболиста и алкоголизм

Дрался с полицией и чуть не убил жену: темная сторона Артуро Видаля
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Не успела закончиться Примера-2019/20, как Артуро Видаль моментально накосячил. Чилиец устроил прямой эфир в инстаграме, по ходу которого, будучи в сильно нетрезвом состоянии, начал оскорблять и материть подписчиков, да и в целом нести всякую чушь.

Особо впечатлительные юзеры моментально разразились комментариями, мол, вот до чего довела человека "Барселона" (Месси, Сетьен, Бартомеу - подставьте нужное). Конечно, это бред. История алкоголизма Артуро Видаля тянется уже очень давно, и как бы не пытался чилиец ее скрыть, как бы тщательно тренеры и партнеры не отмалчивались, правда все равно просачивается наружу.

***

Впервые на большие экраны Видаль попал на молодежном чемпионате мира-2007 в Канаде. Для Чили то был исторический турнир - там явило себя миру лучшее поколение "Ла Рохи". Медель, Исла, Алексис - все они оттуда.

Но Артуро выделялся даже на таком фоне. Цепкий, резкий, неутомимый, он тащил на себе весь центр поля, пока не слетел с катушек. В 1/8 финала Видаль с кулаками полез на арбитра, заработав удаление. А после проигранного полуфинала против Аргентины вообще нажрался, подрался с полицейскими, а когда его привезли в участок, устроил там дебош. Успокаивать молодую звезду пришлось слезоточивым газом.

Дрался с полицией и чуть не убил жену: темная сторона Артуро Видаля - изображение 1

Тогда дело замяли - Артуро было всего 19, и неадекватное поведение списали на молодость. К тому же, на поле он был настоящий зверь. "Байер" заплатил за него 5 млн и сорвал куш. За следующие 4 года в Леверкузене Видаль вырос из игрока ротации в лидера команды, забивающего в каждом третьем матче. Потом трансфер в "Ювентус" - карьера Артуро быстро шла вверх. Однако уже в 2011 году случился рецидив.

Гениальный плеймейкер Хорхе Вальдивия сам не дурак выпить, и как-то раз он пригласил на крестины своей дочки друзей из сборной. Помимо Видаля там были Босежур, Хара и Кармона. Вечеринка так затянулась, что на утреннюю тренировку все пятеро приехали, пошатываясь, и вдобавок опоздали на 45 минут. Взбешенный тренер Клаудио Борхи отстранил всех на 10 матчей, но потом срок наказания сократили вдвое - без Видаля Чили не была похожа сама на себя.

***

Проходит еще два года - и вдребезги пьяный Видаль начал кадрить бывшую невесту Меделя Монику Хименес. Грязные намеки, идиотские предложения - ну, все как обычно. Только вот у Артуро уже была подруга, а вся эта ситуация попала в прямой эфир.

Опять закрутилось по новой - обвинения, оправдания, требования выгнать из сборной. Но какой тренер при здравом уме исключит из команды ее лидера? Пришлось опять пожурить пальцем и простить.

Еще полгода - и проблемы с дисциплиной впервые повторились в Европе. Видаль так бурно отпраздновал выход Чили на ЧМ-2014, что опоздал на рейс в Турин. Всегда строгий Конте и тут был верен себе - три матча в запасе плюс солидный штраф.

David Guetta en Dubai!!!!!

Допис, поширений Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)

Артуро это, однако, не урезонило. Примерно через год, когда место Конте в "Юве" уже занял Аллегри, чилиец не придумал ничего лучше, как поехать накануне важнейшей игры против "Ромы" в ночной клуб. Конечно, опять напился, просидел там всю ночь, а в полшестого утра еще и начистил рожу какому-то наглецу, что записала камера видеонаблюдения.

"Видалю следует поменять свое отношение к делу", - сухо ответил тогда Аллегри на вопросы прессы. На матч с "Ромой" он Артуро так и не выпустил. Вдобавок хавбек схлопотал рекордный штраф за всю историю "Юве" - 100 тысяч евро.

***

Но и это все цветочки в сравнении с историей, приключившейся в 2015 году на улицах родного для Видаля Сантьяго.

Чили здорово проводил домашнюю Копу, да и Видаль был хорош. Его три гола помогли "Ла Рохе" легко преодолеть групповой раунд. Получив выходной после игры с Мексикой, Артуро взял жену и поехал в казино развеяться, но все пошло не по плану. Против Видаля сыграла его популярность - каждый хотел выпить и посидеть с лучшим игроком страны.

Артуро в этот раз никого не бил и в целом вел себя скромно. Но за руль после этого сел зря. По дороге домой его красный "Феррари" вылетел из трассы и врезался в еще два автомобиля. Футболиста и, особенно, его жену Марию спасли только подушки безопасности.

Дрался с полицией и чуть не убил жену: темная сторона Артуро Видаля - изображение 2

По закону полузащитнику грозило до 10 месяцев за решеткой, но судьи учли тот факт, что никто не пострадал. Ну и, конечно, они тоже любили футбол, и лишать сборную ее ключевого игрока не собирались. Вердикт - у Артуро на два года отобрали водительские права, и еще заставили отмечаться у консула, когда он за границей.

На следующей пресс-конференции на Видаля было больно смотреть - он рыдал, извинялся перед всей нацией и обещал исправиться. Тренер Хорхе Сампаоли тогда поддержал Артуро, а как иначе? Он мечтал про трофей.

Видаль сделал для него все возможное - в финале с Аргентиной он носился по полю, как ненормальный, и в итоге остановил самого Лионеля Месси. А уже в серии пенальти "Ла Роха" была точнее - кстати, и там Видаль тоже не подвел.

***

Как легко заметить, проступки Артуро за пределами поля ему прощали, прежде всего, из-за прекрасной игры. Он давал результат - и все вокруг закрывали глаза на остальное.

Джорджо Кьеллини в скандальной автобиографии обрисовал это так: "Видаль иногда пил больше, чем должен был. Все это знали. Алкоголь был его слабостью. Однако это не ставит под сомнение его человеческие качества. Слабости — часть натуры. Важны последствия, которые они несут для команды.

Артуро не появлялся на тренировках пару раз в год или, скажем так, приходил навеселе. Однако он никогда не становился слабее. Я до сих пор помню предсезонный тур по США. Мы были в Майами ночью перед нашей последней тренировкой. На следующее утро Артуро нигде не было видно. Он был в кровати, и его пришлось силой поднимать. На тренировке мы все были одеты в черное, при температуре 40°C: Конте не мог дождаться, чтобы показательно выгнать его из группы. Но уже через 10 минут, когда Артуро все еще выглядел пьяным и едва видел мяч, он уже бежал как сумасшедший".

И так постоянно - что в "Байере", что в "Ювентусе", что в "Баварии", что в сборной. Видаль усложнял себе жизнь, но сам же из этого выпутывался благодаря чудовищной выносливости и работоспособности.

А вот когда результат исчез, пошла жара. Стоило Чили провалить отбор на ЧМ-2018, как Артуро втоптали в грязь. Жена вратаря Клаудио Браво Карла Пардо написала в инстаграме: "Пока одни вкалывали на тренировках, другие бухали. А теперь по всей стране траур".

Дрался с полицией и чуть не убил жену: темная сторона Артуро Видаля - изображение 3

Она не назвала прямо фамилию Видаля, но никто не сомневался, что это был он. К тому же, буквально через сутки мать Карлы добавила масла в огонь: "У меня племянник работает в казино в Монтичелло. Он говорит, что Видаль пил там до семи утра, а затем заплатил, чтобы все записи с камер видеонаблюдения стерли".

Параллельно в сеть слили старое и ранее неопубликованное интервью тренера Хорхе Сампаоли, в котором тот прямо называет Видаля алкоголиком: "Артуро нужен врач. Он любит выпивать и не контролирует себя. Мы возвращались из Лимы, он спросил, можно ли открыть бутылку пива, которую он купил в аэропорту. Я сказал ему нет, потому что руководители должны были лететь с нами. Они все равно где-то достали бутылку виски. Мне пришлось уволить водителя, хотя я знал, что во всем виноват был Видаль".

***

В ответ на это Артуро объявил об уходе из сборной, но уже через полдня передумал. Дескать, могу еще принести пользу - и это действительно так. Когда Видаль на поле, о его проблемах забываешь.

К тому же, после переезда в "Барселону" пьяных выходок у Артуро стало реально меньше. Может, клуб внес такой пункт в контракт, может просто собутыльников нет подходящих - кто знает? В любом случае, все спортивные машины чилиец продал и ездит на спонсорской Audi Q7; сменил огромный палац на вполне уютное жилище; намного чаще появляется в инстаграме у своего старшего сына, чем в ночных клубах.

Да, крышу ему порой все еще срывает, но это гены, с ними трудно совладать. Отец у Видаля - жуткий пропойца. Мать выгнала его, когда Артуро было 5 лет. За день до этого он в белой горячке ее избил и поджег дом - пожар едва успели потушить. Впоследствии в новостных сводках Эрасмо Видаль всплывал еще пару раз: его арестовывала полиция за торговлю наркотиками, причем однажды вместе с сестрой - теткой Артуро.

Зарплаты матери, которая работала уборщицей, дико не хватало. В школу Видаль почти не ходил - сбегал из уроков, чтобы подрабатывать на ипподроме. Мечтал даже стать жокеем, но вымахал до 180 см. Пришлось выбрать футбол, да только тренеры "Коло-Коло" в него совсем не верили из-за субтильного телосложения. Чтобы набрать массу, Артуро трижды в день пахал в зале. Когда же подписал первый контракт, то повел мать в ближайший магазин - так она впервые сделала покупки, не экономя.

Впоследствии Артуро купил семье новый дом и оплатил матери учебу в вечерней школе - в юности она была так бедна, что не успела получить аттестат. Конечно, когда его подписал "Байер", Видаль первым делом набрал ее: "Мама, мы миллионеры!"

***

Есть люди, которые играют в футбол, потому что его обожают. Есть такие, у кого это просто получается лучше, чем все остальное. А Артуро Видаль играл, чтобы вырваться из дерьма. И это ему удалось - на его свадьбе погулял даже чилийский президент.

Артуро не забыл свои корни - он помогает родному неблагополучному району, где его именем названы три школы и стадион. Он перечисляет деньги для детей-диабетиков - с этой болезнью живет его сын. И еще он даже в 33 года остается игроком экстра-класса - 8 голов в Примере и место в основе "Барселоны" это очень круто.

Но, да - он выпивает. Это случается не очень часто, и вообще не мешает ему играть, однако не обращать внимания на это нельзя. Пьяные выходки Видаля - такая же часть его натуры, как и свирепые подкаты. Подписывая одно, клуб получает в комплекте и другое.

Поэтому, будьте уверены, "Барса" оштрафует чилийца за пьяный треп в сети, но не более того. В футбольном мире давно уже все всё прекрасно понимают.

И еще надеются, что после завершения карьеры Артуро не пустится во все тяжкие, а найдет себе новое призвание, которое поможет ему избежать судьбы Гаскойна, Марадоны, Саленко и многих других.

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В статье: Артуро Видаль Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин) Барселона Байер (Леверкузен) Клаудио Браво Хорхе Сампаоли Национальная сборная Чили
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Комментарии (4)
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yunguvnor (м. Чернігів)
08.08.2020 в 11:40
Мені все одно, шо він бухає. Мені важливо, як він грає і як показує себе на полі перш за все. Відаль - один із найкращих півзахисників останніх 20 років. Факт.
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xapyga (Запорожье)
08.08.2020 в 10:23
Интересно было,но где то в сторонке смеется Миля с Алиевым,раз в год аха,аха)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.08.2020 в 10:20
Эта глупая статейка, ещё и под грифом "Лига Чемпионов", призвана отвлечь фанатов футбола от позора Реала и Ювентуса. Так сказать, отвлекающий маневр. Мол, смотрите, и у Барсы все плохо... Не читал сам и не советую читать никому... По прежнему обсуждаем позор Реала и Ювентуса!
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0
-5
Forsaken (Черкаси)
08.08.2020 в 11:06
Стаття зовсім не про Барсу а про Відаля - причому в позитивному ключі. Позор програти МанСіті? Ліон теж не дворова команда. Зате як в тебе повинно бомбити від гри СР7 )))Сьогодні Барса цілком може вилетіти від Наполі, що теж, до речі, позором не буде )))
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