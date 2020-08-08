Дрался с полицией и чуть не убил жену: темная сторона Артуро Видаля

Не успела закончиться Примера-2019/20, как Артуро Видаль моментально накосячил. Чилиец устроил прямой эфир в инстаграме, по ходу которого, будучи в сильно нетрезвом состоянии, начал оскорблять и материть подписчиков, да и в целом нести всякую чушь.

Особо впечатлительные юзеры моментально разразились комментариями, мол, вот до чего довела человека "Барселона" (Месси, Сетьен, Бартомеу - подставьте нужное). Конечно, это бред. История алкоголизма Артуро Видаля тянется уже очень давно, и как бы не пытался чилиец ее скрыть, как бы тщательно тренеры и партнеры не отмалчивались, правда все равно просачивается наружу.

***

Впервые на большие экраны Видаль попал на молодежном чемпионате мира-2007 в Канаде. Для Чили то был исторический турнир - там явило себя миру лучшее поколение "Ла Рохи". Медель, Исла, Алексис - все они оттуда.

Но Артуро выделялся даже на таком фоне. Цепкий, резкий, неутомимый, он тащил на себе весь центр поля, пока не слетел с катушек. В 1/8 финала Видаль с кулаками полез на арбитра, заработав удаление. А после проигранного полуфинала против Аргентины вообще нажрался, подрался с полицейскими, а когда его привезли в участок, устроил там дебош. Успокаивать молодую звезду пришлось слезоточивым газом.

Тогда дело замяли - Артуро было всего 19, и неадекватное поведение списали на молодость. К тому же, на поле он был настоящий зверь. "Байер" заплатил за него 5 млн и сорвал куш. За следующие 4 года в Леверкузене Видаль вырос из игрока ротации в лидера команды, забивающего в каждом третьем матче. Потом трансфер в "Ювентус" - карьера Артуро быстро шла вверх. Однако уже в 2011 году случился рецидив.

Гениальный плеймейкер Хорхе Вальдивия сам не дурак выпить, и как-то раз он пригласил на крестины своей дочки друзей из сборной. Помимо Видаля там были Босежур, Хара и Кармона. Вечеринка так затянулась, что на утреннюю тренировку все пятеро приехали, пошатываясь, и вдобавок опоздали на 45 минут. Взбешенный тренер Клаудио Борхи отстранил всех на 10 матчей, но потом срок наказания сократили вдвое - без Видаля Чили не была похожа сама на себя.

***

Проходит еще два года - и вдребезги пьяный Видаль начал кадрить бывшую невесту Меделя Монику Хименес. Грязные намеки, идиотские предложения - ну, все как обычно. Только вот у Артуро уже была подруга, а вся эта ситуация попала в прямой эфир.

Опять закрутилось по новой - обвинения, оправдания, требования выгнать из сборной. Но какой тренер при здравом уме исключит из команды ее лидера? Пришлось опять пожурить пальцем и простить.

Еще полгода - и проблемы с дисциплиной впервые повторились в Европе. Видаль так бурно отпраздновал выход Чили на ЧМ-2014, что опоздал на рейс в Турин. Всегда строгий Конте и тут был верен себе - три матча в запасе плюс солидный штраф.

Артуро это, однако, не урезонило. Примерно через год, когда место Конте в "Юве" уже занял Аллегри, чилиец не придумал ничего лучше, как поехать накануне важнейшей игры против "Ромы" в ночной клуб. Конечно, опять напился, просидел там всю ночь, а в полшестого утра еще и начистил рожу какому-то наглецу, что записала камера видеонаблюдения.

"Видалю следует поменять свое отношение к делу", - сухо ответил тогда Аллегри на вопросы прессы. На матч с "Ромой" он Артуро так и не выпустил. Вдобавок хавбек схлопотал рекордный штраф за всю историю "Юве" - 100 тысяч евро.

***

Но и это все цветочки в сравнении с историей, приключившейся в 2015 году на улицах родного для Видаля Сантьяго.

Чили здорово проводил домашнюю Копу, да и Видаль был хорош. Его три гола помогли "Ла Рохе" легко преодолеть групповой раунд. Получив выходной после игры с Мексикой, Артуро взял жену и поехал в казино развеяться, но все пошло не по плану. Против Видаля сыграла его популярность - каждый хотел выпить и посидеть с лучшим игроком страны.

Артуро в этот раз никого не бил и в целом вел себя скромно. Но за руль после этого сел зря. По дороге домой его красный "Феррари" вылетел из трассы и врезался в еще два автомобиля. Футболиста и, особенно, его жену Марию спасли только подушки безопасности.

По закону полузащитнику грозило до 10 месяцев за решеткой, но судьи учли тот факт, что никто не пострадал. Ну и, конечно, они тоже любили футбол, и лишать сборную ее ключевого игрока не собирались. Вердикт - у Артуро на два года отобрали водительские права, и еще заставили отмечаться у консула, когда он за границей.

На следующей пресс-конференции на Видаля было больно смотреть - он рыдал, извинялся перед всей нацией и обещал исправиться. Тренер Хорхе Сампаоли тогда поддержал Артуро, а как иначе? Он мечтал про трофей.

Видаль сделал для него все возможное - в финале с Аргентиной он носился по полю, как ненормальный, и в итоге остановил самого Лионеля Месси. А уже в серии пенальти "Ла Роха" была точнее - кстати, и там Видаль тоже не подвел.

***

Как легко заметить, проступки Артуро за пределами поля ему прощали, прежде всего, из-за прекрасной игры. Он давал результат - и все вокруг закрывали глаза на остальное.

Джорджо Кьеллини в скандальной автобиографии обрисовал это так: "Видаль иногда пил больше, чем должен был. Все это знали. Алкоголь был его слабостью. Однако это не ставит под сомнение его человеческие качества. Слабости — часть натуры. Важны последствия, которые они несут для команды.

Артуро не появлялся на тренировках пару раз в год или, скажем так, приходил навеселе. Однако он никогда не становился слабее. Я до сих пор помню предсезонный тур по США. Мы были в Майами ночью перед нашей последней тренировкой. На следующее утро Артуро нигде не было видно. Он был в кровати, и его пришлось силой поднимать. На тренировке мы все были одеты в черное, при температуре 40°C: Конте не мог дождаться, чтобы показательно выгнать его из группы. Но уже через 10 минут, когда Артуро все еще выглядел пьяным и едва видел мяч, он уже бежал как сумасшедший".

И так постоянно - что в "Байере", что в "Ювентусе", что в "Баварии", что в сборной. Видаль усложнял себе жизнь, но сам же из этого выпутывался благодаря чудовищной выносливости и работоспособности.

А вот когда результат исчез, пошла жара. Стоило Чили провалить отбор на ЧМ-2018, как Артуро втоптали в грязь. Жена вратаря Клаудио Браво Карла Пардо написала в инстаграме: "Пока одни вкалывали на тренировках, другие бухали. А теперь по всей стране траур".

Она не назвала прямо фамилию Видаля, но никто не сомневался, что это был он. К тому же, буквально через сутки мать Карлы добавила масла в огонь: "У меня племянник работает в казино в Монтичелло. Он говорит, что Видаль пил там до семи утра, а затем заплатил, чтобы все записи с камер видеонаблюдения стерли".

Параллельно в сеть слили старое и ранее неопубликованное интервью тренера Хорхе Сампаоли, в котором тот прямо называет Видаля алкоголиком: "Артуро нужен врач. Он любит выпивать и не контролирует себя. Мы возвращались из Лимы, он спросил, можно ли открыть бутылку пива, которую он купил в аэропорту. Я сказал ему нет, потому что руководители должны были лететь с нами. Они все равно где-то достали бутылку виски. Мне пришлось уволить водителя, хотя я знал, что во всем виноват был Видаль".

***

В ответ на это Артуро объявил об уходе из сборной, но уже через полдня передумал. Дескать, могу еще принести пользу - и это действительно так. Когда Видаль на поле, о его проблемах забываешь.

К тому же, после переезда в "Барселону" пьяных выходок у Артуро стало реально меньше. Может, клуб внес такой пункт в контракт, может просто собутыльников нет подходящих - кто знает? В любом случае, все спортивные машины чилиец продал и ездит на спонсорской Audi Q7; сменил огромный палац на вполне уютное жилище; намного чаще появляется в инстаграме у своего старшего сына, чем в ночных клубах.

Да, крышу ему порой все еще срывает, но это гены, с ними трудно совладать. Отец у Видаля - жуткий пропойца. Мать выгнала его, когда Артуро было 5 лет. За день до этого он в белой горячке ее избил и поджег дом - пожар едва успели потушить. Впоследствии в новостных сводках Эрасмо Видаль всплывал еще пару раз: его арестовывала полиция за торговлю наркотиками, причем однажды вместе с сестрой - теткой Артуро.

Зарплаты матери, которая работала уборщицей, дико не хватало. В школу Видаль почти не ходил - сбегал из уроков, чтобы подрабатывать на ипподроме. Мечтал даже стать жокеем, но вымахал до 180 см. Пришлось выбрать футбол, да только тренеры "Коло-Коло" в него совсем не верили из-за субтильного телосложения. Чтобы набрать массу, Артуро трижды в день пахал в зале. Когда же подписал первый контракт, то повел мать в ближайший магазин - так она впервые сделала покупки, не экономя.

Впоследствии Артуро купил семье новый дом и оплатил матери учебу в вечерней школе - в юности она была так бедна, что не успела получить аттестат. Конечно, когда его подписал "Байер", Видаль первым делом набрал ее: "Мама, мы миллионеры!"

Feliz día Mamita hermosa!! te amo mucho!!!

Eres la mejor Gracias por todo Guerrera!! feliz día a todas las Madres del mundo pic.twitter.com/jmKm0XL7tl — Arturo Vidal (@kingarturo23) May 12, 2019

***

Есть люди, которые играют в футбол, потому что его обожают. Есть такие, у кого это просто получается лучше, чем все остальное. А Артуро Видаль играл, чтобы вырваться из дерьма. И это ему удалось - на его свадьбе погулял даже чилийский президент.

Артуро не забыл свои корни - он помогает родному неблагополучному району, где его именем названы три школы и стадион. Он перечисляет деньги для детей-диабетиков - с этой болезнью живет его сын. И еще он даже в 33 года остается игроком экстра-класса - 8 голов в Примере и место в основе "Барселоны" это очень круто.

Но, да - он выпивает. Это случается не очень часто, и вообще не мешает ему играть, однако не обращать внимания на это нельзя. Пьяные выходки Видаля - такая же часть его натуры, как и свирепые подкаты. Подписывая одно, клуб получает в комплекте и другое.

Поэтому, будьте уверены, "Барса" оштрафует чилийца за пьяный треп в сети, но не более того. В футбольном мире давно уже все всё прекрасно понимают.

И еще надеются, что после завершения карьеры Артуро не пустится во все тяжкие, а найдет себе новое призвание, которое поможет ему избежать судьбы Гаскойна, Марадоны, Саленко и многих других.